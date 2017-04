Les cas de rougeole sont en recrudescence en Haute-Vienne

L'Agence Régionale de Santé met en garde contre une recrudescence de cas de rougeole en Nouvelle-Aquitaine. La Haute-Vienne est particulièrement concernée. Une augmentation du nombre de cas liée à une couverture vaccinale jugée insuffisante par l'ARS.

L'Agence Régionale de Santé déplore une recrudescence de cas de rougeole en Nouvelle Aquitaine et notamment en Haute-Vienne. Huit cas ont été diagnostiqués en deux semaines dans ce département, alors qu'habituellement on en recense seulement dix à douze sur une année entière. Les personnes contaminées sont des adultes et des enfants d'une même famille.

Une épidémie venue de Belgique et de Roumanie

Selon l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, cette épidémie de rougeole est partie de Belgique et de Roumanie et elle s'est propagée jusque chez nous en raison d'une couverture vaccinale jugée trop faible. "La vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est inférieure à 85% en Charente et à 80% dans tous les autres départements de la Nouvelle-Aquitaine, donc bien inférieure aux 95% nécessaires pour qu'il y ait une disparition complète de la maladie" précise Marion Beurdelay Gauthier, médecin à la cellule de veille sanitaire de l'ARS. Une situation due à la défiance envers les vaccins et aussi à un relâchement : "Beaucoup d'enfants ont la première dose du vaccin à l'âge de 12 mois mais n'ont pas le rappel qui doit se faire entre 16 et 18 mois."

Les médecins généralistes alertés

L'ARS a transmis un courrier aux médecins généralistes pour leur demander d’être vigilants, d'autant queLa rougeole est très contagieuse : une personne contaminée peut infecter entre 15 et 20 personnes. Quelques cas ont aussi été signalées en Gironde, dans le Lot-et-Garonne et dans la Vienne.

Une maladie très contagieuse et potentiellement très grave

L'Agence régionale de santé rappelle aussi la dangerosité de la maladie. Chez les très jeunes enfants, elle peut peuvent mener à des pneumonies. Chez l'adulte, il y a des risques de complications neurologiques graves pouvant aller jusqu'à des décès. Entre 2008 et 2012, une épidémie de rougeole avait touché 24 000 personnes en France, provoquant dix décès à la suite de complications neurologiques.