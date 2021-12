Coup de colère d'un infectiologue de l'Hôpital d'Antibes contre les faux pass sanitaire

Le Dr Eric Denis, responsable de l'unité d'infectiologie au Centre hospitalier d'Antibes vient de prendre en charge quatre patients en réanimation : ils étaient non vaccinés et se sont présentés avec un faux pass sanitaire.

Coup de colère d'un médecin de l'hôpital d'Antibes après la découverte en 15 jours de quatre patients Covid hospitalisés en réanimation et porteurs de faux pass vaccinaux. Quatre malades sur les 16 lits Covid tous occupés.

C'est après avoir vérifié leur taux d'anticorps que les malades ont fini par avouer qu'ils n'étaient pas vaccinés et utilisaient un faux pass.

Le Dr Eric Denis raconte "On leur pose des questions comme pour toute entrée à l'hôpital : combien avez-vous de doses de vaccins? quand ? et ils ne disent pas la vérité... on est pas là pour vérifier les papiers! on est censé leur faire confiance. C'est dans l'intérêt du malade de ne pas nous mentir : car les traitements peuvent en réanimation être adaptés si la personne n'a pas d'anticorps. (...) "

Ils regrettent tous

"Ils finissent tous par avouer (leur mensonge) après avoir été confronté aux résultats d'analyses biologiques qui révèlent l'absence d'anticorps...Tous ceux qui sont passés en réanimation regrettent... certains vivent des mauvais moment et sont intubés (...) De plus, ils prennent la place de personnes qui ne pourront pas accéder à la réanimation car ils ne devraient pas être là... le vaccin protège contre les formes graves... ils mettent leur santé en jeu et aussi celles des autres patients... Bien sûr on les soigne car on soigne tout le monde, mais c'est incompréhensible et ce n'est pas faute d'avoir prévenu !"

Une situation également constatée au CHU de Nice ou selon le Professeur Carole ICHAI 30 % des patients COVID en soins critiques ont utilisé un pass sanitaire de complaisance.

Une épidémie qui flambe

Dans les Alpes Maritimes aujourd'hui selon l'ARS : 60 % des lits de réanimation sont occupés par des patients COVID, soit 39 malades, et 95% ne sont pas vaccinés. Le taux d'incidence a de nouveau franchi la barre des 700 cas pour 100 000 habitants et frôle le record atteint lors de la précédente vague l'été dernier.