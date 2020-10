Coupe de France : quel tirage au sort pour les équipes du Loiret au sixième tour ?

Le 6ème tour de la Coupe de France de football se jouera le week-end du 31 octobre et 1er novembre : l'US Orléans (National) se déplace à Vierzon (N3). St-Jean-de-Braye (R2) reçoit Tours (N3) et Montargis se déplacera chez le vainqueur de Dreux-Romorantin.

L'US Orléans, qui a souffert au cinquième tour pour éliminer Montlouis, jouera de nouveau contre une équipe de National 3 en Coupe de France. Pour le sixième tour, les footballeurs orléanais se déplaceront à Vierzon, dans le Cher

St-Jean-de-Breaye, le petit poucet, pour un nouvel exploit ?

La SMOC Saint-Jean-de-Braye, qui joue en Régionale 2 et a sorti Amilly samedi dernier, tentera un nouvel exploit en recevant le FC Tours, qui évolue cette saison en N3. Enfin, Montargis (N3), jouera à l'extérieur, contre le vainqueur du match entre Dreux et Romorantin, qui a été reporté pour cause de cas de Covid-19.

Ce sixième tour de Coupe de France sera disputé le week-end du 31 octobre.