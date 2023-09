Coupe du monde : les commotions cérébrales, fléau du rugby ?

En février 2019, l'ex-deuxième ligne canadien de l'ASM Jamie Cudmore porte plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui auprès du procureur de la République de Clermont-Ferrand. Le joueur estime qu'il n'aurait pas dû rentrer sur le terrain lors de la finale de Coupe d'Europe contre Toulon en 2015 puisqu'il venait de subir un choc violent. La plainte a depuis été classée sans suite, mais Jamie Cudmore a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile en janvier 2020, l'instruction suit son cours.

En novembre 2022, Quentin Garcia, ancien talonneur de Chambéry, porte à son tour plainte contre son club pour blessures involontaires subies en match suite à une série de commotions. Puis l'ancien joueur de l'ASM Alexandre Lapandry dépose lui aussi quatre plaintes contre X en décembre 2022, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui . L'ancien international, victime d'un AVC, a été contraint d'arrêter sa carrière et vise son ancien club. Un bras de fer judiciaire dont l'épilogue a eu lieu en août dernier pour les deux parties .

"Une tous les deux ou trois matchs"

Cela fait une dizaine d'années maintenant que les commotions cérébrales, leur répétition et leurs conséquences pour les joueurs professionnels sont des sujets de discussion dans le monde du rugby, en France comme ailleurs sur le globe. "Dans le Top 14, il y en a une tous les deux ou trois matches" estime Jean-François Chermann, neurologue spécialiste du sujet. Si certains sports, comme le football américain, le hockey sur glace ou les sports de combat, sont concernés depuis longtemps, les commotions cérébrales semblent de plus en plus fréquentes dans le rugby. Une augmentation que certains expliquent par l'évolution de la pratique de haut niveau, davantage dans les chocs que dans l'évitement, mais aussi dans le physique des joueurs, à la fois plus puissants et plus rapides qu'il y a quelques années.

En 2016, une étude est sortie sur l'incidence des commotions dans le rugby français. Deux clubs avaient été observés sur une saison. Le résultat est sans appel : "Sur ces deux saisons, 43 cas de commotion cérébrale ont été recensés dont 41 survenus au cours de 134 matchs disputés. Les postes les plus à risque sont les troisièmes (28 %) et premières lignes (26 %). Les commotions surviennent plus fréquemment chez le joueur plaqueur (67 %). Dans 72 % des cas, le joueur est sorti immédiatement pour protocole commotion." Autrement dit, dans près d'un cas sur trois, il ne l'est pas. Les répercussions de ces commotions à répétition ont été mises en lumière par des joueurs professionnels, à commencer par Jamie Cudmore .

Une mauvaise prise en charge ?

Une démarche judiciaire dans laquelle se lancent d'autres professionnels, pas seulement face aux clubs et pas seulement en France. En décembre 2020, ce sont une centaine de joueurs anglais et gallois qui s'unissent pour attaquer l'instance World Rugby et leurs fédérations respectives pour une mauvaise prise en charge des commotions cérébrales. Faisant suite à ces démarches judiciaires intentées au Royaume-Uni, une vingtaine d'anciens joueurs ayant évolué dans les championnats français entre 2003 et 2022 avaient a nnoncé fin novembre qu'ils comptaient déposer début 2023 un recours devant la justice administrative contre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale (LNR).

Leurs avocats affirment que "la survenance des différents troubles affectant" leurs clients (lésion cérébrale permanente, démence précoce, épilepsie post-traumatique, maladie de Parkinson, dépression) "aurait pu être évitée" si ces instances, organisatrices des compétitions en France, "avaient rempli leurs obligations respectives de sécurité, de prudence, de diligence et d'information". Alors que la Coupe du monde de rugby vient de débuter en France, la FFR et la LNR ont pris acte de ces démarches judiciaires dans un communiqué commun, tout en assurant que "la santé des joueurs, amateurs et professionnels (était leur) priorité".

Les catégories jeunes également concernées

En France, des mesures de prévention et de gestion des commotions cérébrales ont aussi été prises dans les catégories jeunes avec une adaptation du jeu et des règles après plusieurs drames. En mai 2018, un rugbyman de 17 ans était décédé après un traumatisme crânien lors d'un match avec son club du Puy-de-Dôme. Quelques mois plus tard, Nicolas Chauvin, espoir du Stade français, trouvait la mort après un double plaquage brutal. Son père témoigne et milite depuis pour plus de prévention et de protection et de sanctions des gestes dangereux.

Plus récemment, en décembre 2022, Mathias Dantin, un joueur de 17 ans du stade Bagnérais, est devenu tétraplégique après être mal retombé suite à un plaquage lors d'une rencontre scolaire UNSS (union nationale du sport scolaire). Le jeune homme a d'ailleurs rencontré les Bleus pendant leur préparation à Capbreton pour parler de son combat depuis son accident.

Le protocole commotion

Pour la Coupe du monde de rugby 2023, c'est le protocole mis en place par World Rugby, l'instance dirigeante du rugby mondial, qui s'applique en cas de commotion. Dans ce cadre, un joueur professionnel présentant des signes manifestes de commotion pendant un match devra passer les trois étapes de ce protocole, entré en vigueur le 1er juillet 2022. Il impose trois examens : un premier au bord du terrain pendant 12 minutes au moins, un deuxième trois heures après la fin du match et un dernier après deux nuits de repos. Quoi qu'il en soit, le joueur commotionné ne pourra pas revenir sur un terrain avant 12 jours.

Mais pour certains, comme l'ancien international gallois Alix Popham, "les règles (telle que le protocole commotion HIA, ndlr) ne sont pas adaptées". "Il faudrait en faire plus pour les activités en dehors des matches, car 95% des dommages infligés le sont à l'entraînement (...). C'est une question de bon sens que de réduire les contacts à l'entraînement", ajoute-t-il, évoquant l'exemple de la boxe. "Je ne comprends pas comment un joueur de rugby peut être commotionné une semaine et jouer la suivante, alors qu'un boxeur, lui, est obligé de se reposer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois", s'insurge Popham.

Popham, qui compte 33 sélections sous le maillot gallois entre 2003 et 2008 et deux participations à la Coupe du monde, s'est vu diagnostiquer il y a trois ans une encéphalopathie traumatique chronique, alors qu'il n'avait que 40 ans. L'ancien troisième ligne propose une solution originale pour sanctionner les récidivistes, comme Owen Farrell - dont l'annulation du carton rouge récemment après un plaquage dangereux a fait énormément réagir - et dissuader les autres. "Je pense qu'il devrait y avoir un système de points comme pour le permis de conduire, détaille-t-il. Si un joueur accumule un déficit de neuf points, il devrait recevoir une suspension de six mois".

Les conséquences à moyen et long terme

Si on parle de commotion cérébrale en médecine sportive, à l'hôpital, on évoquera plutôt un traumatisme crânien léger. Au moment d'un choc à la tête ou au cou - voire à une autre partie du corps s'il est particulièrement violent - le cerveau tape dans la paroi osseuse. Dans 90% des cas, le sportif est seulement "sonné", mais son cerveau souffre néanmoins d’un œdème. Des traumatismes qui peuvent avoir des conséquences importantes, en fonction des lésions et de la récupération.

À court terme, le plus courant est le syndrome post-commotionnel. Il dure de quelques minutes à plusieurs jours et se traduit par des maux de tête, de la fatigue, de la désorientation ou encore des troubles de la mémoire. À plus long terme, et en de répétitions de commotions cérébrales comme pour les rugbymen, les sportifs peuvent souffrir d’encéphalopathie traumatique chronique. Une dégénérescence dont les symptômes sont de fortes migraines, des problèmes d’ouïe, des dépressions lourdes et des pensées suicidaires.

