Coupures de courant : pas d'inquiétude pour les patients hospitalisés à domicile, selon un infirmier mayennais

De nombreux patients mayennais sont inquiets face aux éventuelles coupures d'électricité cet hiver. Certains secteurs, comme les hôpitaux, ont été classés par le gouvernement comme prioritaires et seront épargnés par ces coupures. Ce n'est pas le cas des patients sous respirateur artificiel, hospitalisés à domicile. Il s'agit de patients dit à haut risque vital (PHRV), ils utilisent des appareils électriques plus de 20 heures par jour. Ils sont au moins 200 dans les Pays-de-la-Loire, selon l'Agence régionale de santé (ARS).

"Un danger plutôt très limité"

Pour David Guillet, infirmier libéral à Cossé-le-Vivien, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir pour ces patients. "Le danger est plutôt très limité puisque l'ensemble des patients à fort risque vital, les appareils sont souvent couplés à des batteries qui sont chargées au moment du branchement de l'appareil en continu et en cas de coupure effective, qu'elles soient d'une durée courte ou moyennement longue, finalement, la batterie prend le relais de ce type d'appareil", affirme celui qui est également président de l'URPS (Unions régionales des professionnels de santé) pour les infirmiers libéraux dans les Pays-de-la-Loire. Les patients qui sont sous oxygène vont également pouvoir compter sur le relais de bouteilles d'oxygène en cas de coupure d'électricité. "L'anticipation, c'est le maître-mot aujourd'hui : identifier des situations qui pourraient poser problème pour soit, équiper les patients d'appareils avec batteries, soit équiper les domiciles de patients fragiles pourquoi pas de groupes électrogènes en lien avec les élus", souligne David Guillet.

Les patients dits à haut risque vital (PHRV) sont appelés à se faire connaître auprès de l'Agence régionale de santé. Ils doivent se rapprocher de leur médecin traitant, qui remplit ensuite un document qui est ensuite transmis à l'ARS puis à Enedis. L'ARS précise que "les personnes ayant besoin d’assistance respiratoire 6h par jour par exemple, ne répondent pas à cette définition" de PHRV. "Au moment d’un délestage, ces personnes seront prévenues par ENEDIS du risque de délestage et de l’heure du délestage pour leur permettre d’activer leur dispositif de secours : soit une batterie, soit l’utilisation d’oxygène en bouteille à domicile. Les moyens de secours dont elles disposent leur permettent d’être autonome plusieurs heures", détaille l'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire.

Un risque d'escarres pour les patients alités sur des matelas à air

La question se pose par contre pour les patients alités, qui utilisent des lits avec des matelas à air. La plupart de ces dispositifs sont "en branchement continu" et "ne bénéficient malheureusement pas, pour la plupart d'entre eux, d'un relais batterie", selon David Guillet. Ces patients "pourraient du coup subir de plein fouet l'impact de ces coupures", affirme cet infirmier libéral mayennais. Sans matelas à air, ces patients seraient contraints de se retrouver sur un sommier et un cadre rigide, souvent en métal, "avec un risque accru de point d'appui et de développer des escarres dans les 48 à 72 heures suivant les interruptions et les coupures électriques", pointe du doigt ce représentant régional des infirmiers libéraux.