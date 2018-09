Il a 31 ans, habite à Chauvigny et il y a 2 ans il a perdu son grand-père de la maladie d'Alzheimer. Jean Baptiste Lahitte prendra le départ ce soir de "Courir pour Alzheimer" : 433 km entre Chauvigny et Biarritz, avec à chaque étape un appel aux dons au profit de l'association France Alzheimer.

Chauvigny, France

Cela fait plusieurs mois qu'il réfléchit à comment monter ce défi : un défi fou pour un Poitevin au grand-coeur. Lorsqu'il perd son grand-père de la maladie d'Alzheimer il y a deux ans Jean-Baptiste Lahitte cherche un moyen de rendre hommage à cet homme qu'il admirait et qu'il a vu se perdre peu à peu dans les méandres d'une mémoire filante. Lui rendre hommage à lui, mais aussi à toutes les victimes de la maladie ainsi qu'à leurs proches.

Jean-Baptiste Lahitte, à l'origine dudéfi "Courir pour Alzheimer" © Radio France - @JB Lahitte

Aider les malades mais aussi les aidants

En France, on estime à près de 3 millions le nombre de personnes touchées de près ou de loin par la pathologie. Les malades oui, mais aussi les proches : 40% des aidants finissent par tomber avant même leur proche malade; un être cher dont ils s'occupent H24 et 365 jours par an. Aucun répit. Fatigue. Épuisement. L'association France Alzheimer dans la Vienne, c'est une trentaine de bénévoles, 350 adhérents, des Donateurs. Et des malades ou aidants qui passent par leur bureau parce qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ont besoin d'une épaule. L'association finance la recherche médicale bien sûr, mais aussi la recherche sociale. Elle recrute des professionnels : psychologues, animateurs, ou autres pour accompagner les malades et leurs familles dans le long et périlleux chemin de la maladie.

Une conférence "sport et Alzheimer" à 18h à la mairie de Chauvigny

Ce soir, à Chauvigny, deux spécialistes du CHU de Poitiers, les professeurs Gil et Paccalin animeront une conférence sur les bienfaits du sport sur la maladie d'Alzheimer. Ce sera à 18h à la mairie de Chauvigny. Juste après, il y aura un buffet, gratuit et ouvert à tous là-aussi, avant le grand départ de Courir pour Alzheimer à 21h.

"Courir pour Alzheimer" : un parcours de 433 km, en 4 jours, 4 étapes

Pour Jean Baptiste Lahitte et ses compagnons d'aventure (six amis et collègues pompiers de Chauvigny), ce sera direction Barbezieux-St-Hilaire en Charente (130 kilomètres). Puis, il y aura trois autres étapes : Belin Bélier en Gironde, Le Vieux-Boucau dans les Landes et enfin Biarritz, le 28 septembre 2018. 433 kilomètres en quatre jours.

Des "lièvres" pompiers pour l'aider à garder le rythme

Pour l'aider à tenir le rythme, Jean-Baptiste Lahitte pourra compter sur trois binômes de coureurs en relais : de précieux soutiens qui seront-là pour l'encourager, l'alimenter, et le maintenir à rythme constant. Dans le jargon des coureurs, on appelle ça "des lièvres". Il aura aussi l'appui de deux véhicules logistiques avec à bord cinq camarades d'aventure. Sur son parcours, ce pompier de métier sera hébergé dans des centres de secours partenaires.

Des dons en ligne à France Alzheimer

A chaque étape, France Alzheimer fera une action de sensibilisation. Les dons seront récoltés via le groupe facebook "Courir pour Alzheimer" de Jean-Baptiste Lahitte ou directement sur le site internet de France Alzheimer.