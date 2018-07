Courpière, France

Pour justifier ses propositions, le directeur de l'établissement, en place depuis le mois de janvier, Vincent Blanc met en avant la situation financière de son établissement. Plus de 163 000 euros en 2017. "Si rien n'est fait, le déficit devrait dépasser les 300 000 euros en 2018" s'alarme le dirigeant. "C'est un déficit désormais structurel" déplore Vincent Blanc.

Pour combler ce déficit, lui et son équipe encadrante ont donc réfléchi à des mesures à mettre en place. Il y a le développement des postes à temps partiel, les aides à la formation et au départ à la retraite mais aussi, et c'est cette mesure qui fait polémique, la réduction de nombre de RTT du personnel. "Le réglement intérieur de l'établissement inclut aujourd'hui la pause repas des agents sur le temps de travail effectif. Cela aboutit à 50 minutes de pause par jour, 30 minutes de repas générent 15 jours de RTT annuelles" détaille Vincent Blanc.

Réduire les RTT pour réduire le déficit

Réduire le nombre de RTT pour éponger le déficit de l'établissement, cette mesure ne passe pas chez le personnel. Véronique est infirmière depuis plus dix ans aux "Papillons d'Or". Elle trouve cette mesure injuste : "nos tâches sont de plus en plus compliquées avec des pensionnaires dont l'état de santé nécessite toujours plus de vigilance et de disponibilité. C'est usant. Et perdre du temps de repos entrainera forcément des conséquences sur notre santé et par conséquent aussi sur celui des retraités ici" argumente l'infirmière, bien décidée à se battre contre cette mesure.

Une banderole du personnel gréviste installée sur le grillage de l'établissement © Radio France - Olivier Vidal

Pour Jacques Cocheux, le secrétaire général CGT Santé du Puy-de-Dôme, cette mesure est inacceptable. "La tâches des soignants est considérable. Moins de RTT cela veut dire une augmentation de la charge de travail qui va déboucher sur des arrêts maladie, de l'absentéisme, ce n'est pas judicieux."

Ce mardi, selon la CGT, le personnel, réuni en assemblée générale, a voté à l'unanimité une grève reconductible. Il pourrait mener des actions dans les semaines à venir.