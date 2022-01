Bayonne : retour en classe au lycée Villa Pia, la direction fait machine arrière malgré l'énorme absentéisme

Face à un absentéisme spectaculaire des élèves ce jeudi pour cause de Covid, le lycée Villa Pia de Bayonne avait annoncé une semaine de cours en distanciel. Volte-face ce vendredi, la direction annonce finalement que les cours se tiendront bien au lycée. La situation sera réexaminée dans sept jours.

Des professeurs qui font cours à des classes quasiment désertes, des élèves obligés de se faire tester par centaines et une direction démunie face au protocole sanitaire mis en place dans l'Éducation nationale au retour des vacances de Noël : avec 528 élèves sur 750 manquant à l'appel ce jeudi, le lycée privé Villa Pia de Bayonne avait annoncé le retour des cours en distanciel pour une semaine au moins, du 10 au 16 janvier, avec une annulation des cours ce vendredi pour préparer le passage à ce mode d'étude contraignant.

Mais ce vendredi, la direction du lycée annonce dans un communiqué qu'elle revient sur cette décision : les cours reprendront finalement lundi en présentiel, avec l'espoir que le nombre de cas positifs et les perturbations qu'ils induisent diminueront.

Nouveau protocole et espoir d'une diminution des cas positifs

Depuis le début de la semaine, le lycée recensait une vingtaine de cas positifs de Covid-19 chaque jour, chacun pouvant entraîner jusqu'à 120 cas contacts. Or, le protocole de l'Éducation nationale mis en place à la rentrée des vacances de Noël, obligeant tous les élèves en contact à faire immédiatement un test PCR ou antigénique, puis deux autotests à J+2 et J+4 s'ils étaient vaccinés, ou à s'isoler en cas de schéma vaccinal incomplet avait provoqué un véritable chaos, la direction du lycée dénonçant une situation _"ingérable"_.

Mais ce vendredi, un message adressé aux parents d'élèves affirme que "la première préoccupation est la sécurité sanitaire de nos élèves et la continuité pédagogique leur permettant de travailler correctement". Après des échanges avec les autorités académiques et avec la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, l'espoir d'une diminution des cas positifs la semaine prochaine (les personnes contaminées pendant les vacances et les fêtes de fin d'année étant remises) semble désormais primer.

"Nous ajournons notre décision d'enseignement en distanciel et réexaminerons la situation dans une semaine. Les cours reprendront donc lundi en présentiel, avec les gestes barrières dans le respect du nouveau protocole promulgué ce jour. La vigilance reste de mise.", poursuit le communiqué.

Port du masque obligatoire et attestation sur l'honneur

Ce protocole stipule qu'à compter de lundi 10 janvier, les élèves seront uniquement considérés cas contact s'ils sont restés, sans masque, en présence d'un élève testé positif. "Dans l'hypothèse d'un second cas positif dans une même classe la même semaine", les élèves ne seront pas contraints de recommencer la série de trois tests. Ce schéma reprendrait la semaine suivante en cas de nouveau cas positif.

Enfin la direction du lycée précise que le port du masque est désormais obligatoire dans toute l'enceinte du lycée (intérieur et extérieur), tout comme le respect des gestes barrières. Pour le retour en classe lundi 10 janvier, chaque élève devra présenter une attestation sur l'honneur qui sera vérifiée en classe.