Coutances : une centaine de manifestants réclament plus de moyens pour la santé

Ce samedi 4 décembre, près de cent personnes se sont retrouvées aux alentours de 10h30 place de la mairie, à Coutances (Manche). Personnels soignants, syndicats et usagers espèrent obtenir plus de moyens pour l'hôpital et plus de reconnaissance envers les soignants.

Les manifestants se sont retrouvés aux alentours de 10h30 sur la place de la mairie de Coutances, dans la Manche, à l'appel de plusieurs syndicats de professionnels hospitaliers et libéraux . Membres de syndicats, infirmières, aides soignants ou encore usagers demandent à l'Etat de donner plus de moyens humains et financiers au personnel soignant. Ils étaient près d'une centaine à manifester leur colère ce samedi 4 décembre.

L'hôpital public est en train de s'effondrer

Dans la foule, plusieurs usagers regrettent de voir les services des hôpitaux réduits dans le département. Ils alertent notamment sur un cas particulier : celui du centre hospitalier Avranches-Granville qui a du restreindre le service des urgences faute de médecins. Marie-Claude, ancienne infirmière, s'insurge : "Je ne comprends pas pourquoi tout le pays de Coutances n'est pas réuni ce matin pour manifester!"

Pour Christine, habitante de Coutances venue manifester ce samedi matin, le constat est clair : "L'hôpital public est en train de s'effondrer". Elle assure avoir elle-même déjà été victime de cette situation. "Les urgences de l'hôpital de Coutances ne sont pas à la hauteur. J'ai fait une chute il y a quelques temps, je me suis rendue aux urgences où on m'a fait une radio. Mais impossible pour eux de me faire une échographie, comme ils me le conseillaient pourtant. Ils ont du m'envoyer la faire à la clinique, mais cette dernière n'avait pas de rendez-vous à me proposer avant quatre ou cinq jours."

À 13 heures à Paris, un rassemblement national est organisé, également pour la défense de l'hôpital public et du système de santé, suite à l'appel du Collectif de Mayenne.