Couvre-feu : à 18h, les derniers montpelliérains pressent le pas pour rentrer chez eux

Dans la rue de Loge, dans le centre-ville de Montpellier, à 18 heures, les magasins baissent progressivement leur rideau et les derniers passants pressent le pas.

À partir de ce samedi 16 janvier 2021, le couvre-feu débute à 18h sur l'ensemble du territoire et court jusqu'à 6h du matin. Il est interdit de sortir de chez soi, sauf motif valable et avec une attestation en règle. Cette mesure, plus stricte, vise à endiguer la propagation du coronavirus.

À 17h45, à Montpellier, de nombreux passants sortent encore du centre commercial du Polygone et traversent la place de la Comédie. Les quais de la station de tramway sont noirs de monde, bien plus que le 18 octobre dernier, lorsque le couvre-feu de 20h entrait en vigueur.

C'était une journée marathon... - Henri.

Rue de la Loge, sept personnes font la queue devant la boulangerie Ortholan. Jérémy est plutôt serein, il sait que, de toutes façons, il ne sera pas rentré avant le couvre-feu. "Le temps que j'accède à la boulangerie, que j'achète mon pain et que j'arrive chez moi, clairement il sera 18h passé", note Jérémy. Le jeune homme de 36 ans travaille dans une boîte de production. "On a avancé l'horaire de fermeture à 17h30, mais ça ne laisse pas le temps de faire ses courses." C'est aussi l'heure à laquelle a terminé Pablo. Le jeune homme de 24 ans avait cours en présentiel. "Je me dépêche, je viens de passer au Monoprix mais il y avait beaucoup de monde", lance-t-il en traversant la place de la Comédie d'un pas rapide.

L'horloge de la place de la Comédie sonne 18 heures. Henri sort du bureau de tabac. "J'ai couru dans tous les sens", lâche le jeune homme de 23 ans. Pour autant, il n'est pas pressé d'arriver chez lui. "Je vais respecter les règles mais pas complètement, je vais rentrer vers 19h, parce que je trouve ça débile de mettre un couvre-feu à 18h et de nous faire speeder."

À 18h15, quelques dizaines de personnes sont encore dehors. "J'ai mal calculé, rit Naïg, un cactus dans les mains. Je suis partie acheter à manger, ensuite j'ai dû attendre le tramway, mais là je suis presque arrivée." Le centre-ville se vide progressivement. Une voiture police traverse la place de la Comédie.