Couvre-feu à 18h : pourquoi la Loire et la Haute-Loire ne sont pas concernées

Ce dimanche soir, 23 départements essentiellement dans l’est de la France vont avancer le début de leur couvre-feu à 18h. Mardi, le Var et la Drome feront de même. Des zones où la situation se détériore plus vite qu’ailleurs. Pour l’instant ni la Loire, ni la Haute-Loire ne sont concernées. Pourtant nos départements et principalement la métropole de Saint-Etienne étaient il y a à peine 2 mois en tête de liste parmi les secteurs les plus touchés et où les mesures contraignantes étaient prises en avance. Pourquoi par exemple ne sommes-nous donc pas concernés par le couvre-feu à 18h ?

Des chiffres pas alarmants

Pour l’instant, à part le niveau des hospitalisations liées au coronavirus qui est élevé comme partout ailleurs, aucun critère ne place la Loire et la Haute-Loire en situation d’alerte, à commencer par le taux d’incidence. Pour passer à un couvre-feu à 18h, il faut qu’il dépasse les 200, c’est-à-dire 200 personnes positives pour 100 000 habitants lors des 7 derniers jours. Dans la Loire nous sommes à 185 et en Haute-Loire à 165.

Autre critère, le taux d’incidence chez les personnes de plus de 65 ans. Pas d’inquiétude ici car hormis le Cantal, nos deux départements sont les plus épargnés par le Covid dans cette tranche d’âge. Le taux de positivité peut aussi être déterminant. C’est la proportion de résultats positifs par rapport au volume global de tests. La Loire et la Haute Loire sont à 7%, juste au-dessus de la moyenne régionale mais rien d’alarmant.