Couvre-feu à 18h : "raisonnable" pour Philippe Calléja, le maire de Saverdun en Ariège

L'Ariège fait partie des départements qui vont très probablement basculer au couvre-feu à partir de 18h dans les prochains jours. Le taux d'incidence y est supérieur à la moyenne nationale et les élus comme Philippe Calléja, l'invité de France Bleu Occitanie, comptent s'adapter.

Philippe Calléja, médecin et maire de Saverdun en Ariège

Couvre-feu à 18h pour l'Ariège? La mesure semble très probable tant les indicateurs sont au rouge dans le département. Avec 215 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence est plus élevé que la moyenne nationale, mais aussi nationale.

Reste maintenant à savoir si ce couve-feu avancé concernera plus de départements ou s'il sera étendu à l'ensemble du territoire français. Le premier ministre Jean Castex doit donner une réponse ce jeudi soir à partir de 18h.

Une idée "raisonnable"

Pour Philippe Calléja, maire de médecin mais aussi médecin généraliste, l'idée d'un couvre-feu avancé paraît "_raisonnabl_e". "_La troisième vague nous touche fortement en Ariège, bien plus que les deux précédentes. On le voit bien dans notre quotidien de médecin, le nombre de cas est plus importan_t".

En cause selon les élus, les réunions familiales notamment qui ont favorisé les brassages et les contaminations. Un couvre-feu à 18h serait donc une mesure "raisonnable" pour Philippe Calléja. "Il faut limiter les échanges, notamment en soirée, et tout cela incite aussi les gens à limiter les déplacements en région".

Philippe Caléja, le maire de Saverdun, invité de la matinale de France Bleu Occitanie Copier

"Il faut faire des efforts

Le maire de Saverdun est bien conscient que cette nouvelle mesure pourrait encore impacter sérieusement la vie des Ariégeois, comme pour le périscolaire des écoles. Il faudra en effet que les parents viennent chercher leurs enfants avant 18h, une contrainte de plus.

10 centres de vaccination en Ariège

10 centres de vaccination vont être ouverts sur l'ensemble de l'Ariège à partir de ce lundi 18 janvier, une nouvelle très encourageante pour Philippe Calléja. En tant que médecin généraliste, le maire de Saverdun sent déjà un engouement très fort pour la vaccination. Toutes les personnes de plus de 75 ans peuvent en effet se faire vacciner à partir de la semaine prochaine.

"Tous les créneaux sont déjà pleins la semaine prochaine à Saverdun, il va falloir en ouvrir d'autres", signe que les gens répondent à l'appel. Philippe Calléjà attend maintenant une montée en puissance du système dans les semaines à venir.