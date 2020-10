Covid-19 : couvre-feu dans la métropole de Toulouse de 21h à 6h à partir de samedi

Un couvre-feu va être mis en place dans la métropole toulousaine à partir de samedi. Il sera interdit de sortir, sauf besoin impératif, entre 21h et 6h.

On ne pourra plus sortir sans raison entre 21h et 6h dans la métropole de Toulouse, à compter de ce samedi. Un couvre-feu est mis en place comme dans plusieurs autres grandes métropoles en France où le Covid-19 circule activement. Le président Emmanuel Macron l'annonce ce mercredi soir. Des dérogations écrites, comme pendant la période de confinement, seront nécessaires pour se déplacer en cas de besoin. Des amendes seront mises en place.

Le couvre-feu est mis en place pour au moins 6 semaines.

