Couvre-feu dans l'agglomération de Toulouse : qui sera concerné ?

Le préfet de Haute-Garonne consulte les élus ce jeudi après-midi. Comme dimanche pour la zone écarlate, il doit trancher et définir quelles communes de l'agglomération toulousaine sont concernées par le couvre-feu.

Les rues de Toulouse seront désertes la nuit pendant six semaines au moins

C'est un nouveau casse-tête pour le préfet de Haute-Garonne, Étienne Guyot. Un de plus dans le marathon des mesures prises toutes les semaines pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Selon les informations de France Bleu Occitanie, il réunit ce jeudi soir à 17h30 les élus de l'agglomération pour définir quelles communes seront concernées par le couvre-feu décidé par Emmanuel Macron pour les grandes agglomérations placées en zone écarlate.

Dimanche dernier, au cours d'une réunion similaire, le préfet avait décidé de placer 17 des 37 communes de l'agglomération toulousaine en écarlate. Certains maires, comme celui de Saint-Orens-de-Gameville selon nos informations, avaient exprimé des réserves. Pour le coup, la décision qu'il prendra aujourd'hui ou dans les prochaines heures (ndlr : l'arrêté doit être prêt assez vite puisque le couvre-feu s'appliquera dès ce vendredi à minuit) aura des conséquences beaucoup plus importantes puisqu'il sera interdit de circuler dans ces villes, sauf exception justifiée, de 21 heures à 6 heures du matin. Une vie normale -ou presque- pourra se poursuivre dans les autres villes.

Le débat qui existe entre le préfet et les élus souligne une nouvelle fois la particularité de l'agglomération toulousaine qui compte plusieurs intercommunalités, des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal). En effet, le préfet pourrait très bien décider de rendre le couvre-feu obligatoire à Drémil-Lafage (2 600 habitants) ou à Ramonville-Saint-Agne (14 000 habitants), des communes un peu éloignées de la ville centre, en ne le rendant pas obligatoire dans une des grosses villes de l'aire urbaine comme Labège (4 200 habitants). Cette dernière ne fait pas partie de Toulouse Métropole mais du Sicoval et elle n'est qu'en alerte renforcée, pas maximale. La question, alors que les chiffres de l'épidémie concernent toutes les communes du Toulousain et pas seulement de Toulouse Métropole, est donc de savoir s'il faut obéir à une logique purement administrative.

Le plus probable, en l'état actuel de nos informations, c'est qu'il décide de placer les 17 communes désignées en zone écarlate dimanche soir. A savoir : Toulouse, Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, Plaisance-du-Touch, Cugnaux, Balma, Castanet- Tolosan, Saint-Orens-de-Gameville, Labège, Aucamville, Launaguet, L’Union, Portet-sur-Garonne, Ramonville-Saint-Agne, Auzeville-Tolosane et Quint-Fonsegrives.