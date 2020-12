Couvre-feu dès 18h dans le Grand Est : "Pourquoi attendre le 2 janvier ?", s'interroge Jean Rottner

Il aurait préféré une mesure plus rapide et plus radicale. Jean Rottner le président de la région Grand Est réagit à l'annonce du gouvernement d'avancer le couvre-feu à 18h à partir du samedi 2 janvier dans plusieurs territoires plus touchés par l'épidémie de coronavirus.