Couvre-feu généralisé à 18h : le président de l'association des maires de la Mayenne n'est pas convaincu

Joël Balandraud, maire d'Evron et président de l'AMF-53, l'association des maires de la Mayenne, n'est n'est pas convaincu du bien-fondé d'une éventuelle généralisation du couvre-feu à 18h. C'est pourtant le scénario qui tient la corde pour faire face à la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Le président de l'association des maires de la Mayenne, Joël Balandraud, n'est pas convaincu du bien-fondé d'une éventuelle généralisation du couvre-feu à 18h a-t-il confié à France Bleu Mayenne, sauf si on lui démontre clairement et précisément que cette mesure est utile pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, faisant ainsi écho aux propos de Philippe Laurent, maire de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France : "il est un peu tôt pour savoir si le couvre-feu à 18h est vraiment efficace mais les maires concernés disent que ce n'est pas très efficace : il y a une concentration de personnes car il y a deux heures de moins pour faire les choses de la journée" a t-il déclaré sur franceinfo.

Joël Balandraud appelle le gouvernement à insister sur l'accélération de la campagne de vaccination, en lien avec les collectivités locales.

Un couvre-feu à 18h pour tout le monde, c'est pourtant le scénario qui tient la corde pour faire face à la propagation de l'épidémie de coronavirus. 25 départements y ont recours pour l'instant. Le gouvernement pourrait prochainement annoncer de nouvelles restrictions. Un conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi matin à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron.

Selon le dernier bulletin de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, 5 morts supplémentaires du coronavirus sont à déplorer en Mayenne. Le bilan est de 175 décès. Le taux d'incidence est encore en nette augmentation : de 122,8 nouveaux cas vendredi dernier pour 100.000 habitants à désormais 155, 6, c'est le taux d'incidence le plus important de toute la région.