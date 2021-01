Couvre-feu généralisé : "une erreur" assure Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire

Dans un communiqué, Christelle Morançais, la présidente Les Républicains de la région Pays de la Loire, estime que la généralisation du couvre-feu à 18 heures est une erreur et une terrible décision pour de nombreux secteurs économiques.

"La généralisation du couvre-feu à 18h est une erreur" estime Christelle Morançais dans un communiqué publié après la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. La présidente LR des Pays de la Loire observe que la circulation du virus est moins virulente dans la région qu'ailleurs : "on ne peut pas appliquer un traitement équivalent à des situations qui n'ont rien de commun".

Christelle Morançais plaide pour des mesures territorialisées en fonction du taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants. Elle observe, par ailleurs, que cette généralisation pourrait avoir des conséquences néfastes pour de nombreux secteurs de l'économie, "notamment pour les commerçants qui paient déjà au prix fort cette crise. Et que dire des restaurateurs qui ont tout misé sur la vente à emporter pour sauver leur entreprise ?".

La présidente de la région Pays de la Loire demande au gouvernement d'accélérer la campagne de vaccination, "seule façon de vaincre le virus", et réitère son offre qu'elle avait déjà récemment formulée : "nous sommes prêts à former davantage d'infirmiers et d'aide-soignants, à participer à l'acquisition du matériel nécessaire ou au déploiement de la logistique, à fédérer les élus locaux. Appuyez-vous davantage sur les territoires".