Couvre-feu maintenu à 20h : "Il faut saluer l'effort de tous les habitants", estime François Rebsamen

Un département d'irréductibles Gaulois ? Un "triangle des Bermudes" du coronavirus ? La tendance se dessinait depuis quelques jours, elle a été confirmée ce vendredi par le gouvernement : la Côte-d'Or ne sera pas soumise, dès demain samedi, au couvre-feu de 18h à 6h. Notre département et nos voisins de l'Yonne font figure d'exception dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Comment l'expliquer ?

"Il faut entendre les arguments économiques, à partir du moment où les chiffres de la contamination sont moins élevés"

Joint par France Bleu Bourgogne, François Rebsamen estime que "c'est l'effort des habitants de la métropole dijonnaise, et de tout le département, qu'il faut saluer". Le maire de Dijon, président de la métropole et ancien ministre du Travail, rappelle que les chiffres du coronavirus sont encourageants ces dernières semaines : "On a été beaucoup plus haut en septembre, nous étions les plus impactés, et depuis, les efforts de chacun paient. Donc c'est normal qu'on attende, maintenant, avant de nous imposer un confinement à 18 heures, qui tuerait définitivement les commerçants, notamment les restaurateurs. Ce sont des arguments économiques qu'il faut entendre, à partir du moment où les chiffres de la contamination sont moins élevés dans notre département qu'ailleurs."

40 personnes en réanimation ce vendredi à Dijon

En ce qui concerne les chiffres, selon le dernier comptage gouvernemental, la Côte-d'Or recense 365 personnes hospitalisées, un chiffre en baisse depuis quelques jours. 40 personnes sont en réanimation ce vendredi, soit quatre de moins que la veille. Au total, on recense 542 décès à l'hôpital. La situation est plus préoccupante chez nos voisins. "En Franche-Comté, tous les départements sont largement au-dessus de la moyenne, et c'est sûrement dû aux transfrontaliers qui font circuler le virus plus vite. Et en Bourgogne, dans la Nièvre, le taux d'incidence des plus de 65 ans est élevé, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. En réalité, tout s'explique", justifie le maire de Dijon.

"Le couvre-feu n'est pas insignifiant, ça va porter ses fruits"

François Rebsamen confie également avoir téléphoné plusieurs fois dans la semaine à Olivier Véran, le ministre de la santé, pour appuyer la cause des Côtedoriens. "J'ai plaidé pour qu'il y ait une différenciation géographique. Il est normal de tenir compte des chiffres, et c'est ce que j'ai dit à Olivier Véran, en disant qu'il y avait par ailleurs une certaine exaspération, je crois : le couvre-feu à 20 heures, ce n'est pas insignifiant, donc ça va porter ses fruits si tout le monde respecte les règles. Il faut continuer à respecter les gestes barrière", recommande le maire de Dijon.