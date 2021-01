Muriel Alvarez, infectiologue au CHU de Toulouse et Etienne Guyot, le préfet d'Occitanie et de Haute-Garonne ont répondu à toutes vos questions ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie au sujet des nouvelles mesures sanitaires.

Couvre-feu, vaccination : les réponses du préfet de Haute-Garonne et d'une infectiologue du CHU de Toulouse

C'est désormais officiel, le couvre-feu est avancé à 18h à compter de samedi sur tout le territoire français. Une mesure attendue et prévisible, mais qui risque forcément de changer nos habitudes du quotidien, au moins pour les deux prochaines semaines.

"Une mesure plus lisible"

Pour le préfet d'Occitanie et de Haute-Garonne Etienne Guyot, cette mesure de couvre-feu à 18h est une mesure de bon sens. "Une mesure plus lisible" au niveau national, "elle change nos habitudes, mais cela reste tout à fait faisable, et c'est toujours mieux qu'un troisième confinement".

Le préfet s'appuie notamment sur l'expérience du couvre-feu avancé déjà expérimenté dans une dizaine de départements de l'est de la France. Dans ces départements, le nombre de personnes atteintes a considérablement baissé selon Etienne Guyot.

Le vaccin, oui, mais pour qui ?

Comme répété ces derniers jours, la vaccination est donc ouverte à partir du lundi 18 janvier à toutes les personnes de plus de 75 ans. Il suffit de réserver un rendez-vous en ligne sur le site Santé.fr ou bien en appelant en priorité le numéro vert régional, le 0809.54.19.19.

À la question posée par Jeannine, une auditrice prioritaire pour le vaccin qui s'interroge sur le mode d'emploi, une réponse très simple : il suffit d'appeler le numéro régional mis à disposition. Un ou une agente prendra toutes ses coordonnées utiles pour lui trouver un rendez-vous au plus près de chez elle.

Outre les plus de 75 ans, il y a aussi la possibilité de se faire vacciner pour toutes les personnes atteintes d'une pathologie grave. Des pathologies qui conduisent à un risque accru de forme grave de la Covid-19. Six pathologies sont concernés pour l'instant : les insuffisances rénales chroniques, des cancer en cours de traitement, ou encore les cas de trisomie 21. La liste comprend également certaines maladies rares, précisées par le ministère de la Santé.

À ce sujet, les questions des auditeurs sont nombreuses. Maxime de Cugnaux, jeune auditeur de 26 ans et atteint de la maladie de Wilson, une maladie génétique rare, se demande s'il peut se faire vacciner avec son handicap... Pas sûr selon Muriel Alvarez, infectiologue au CHU de Toulouse, puisque la maladie ne fait pas partie des pathologies prioritaires.

Se rapprocher de son médecin-traitant

En revanche, s'il s'avère que la personne en question possède d'autres pathologies lourdes, la vaccination peut devenir possible. Dans tous les cas, Muriel Alvarez conseille à tous ceux qui ont des doutes de se rapprocher de leur médecin-traitant. Si ce dernier estime que la personne peut se faire vacciner, il peut alors lui délivrer une prescription médicale.

Jacqueline de Montbartier, par exemple, fait partie des personnes dites prioritaires. Traitée d'un cancer du sein depuis deux ans, elle peut dès maintenant appeler ou s'inscrire en ligne pour prendre un rendez-vous au plus vite.

29.500 doses de vaccin en Haute-Garonne

L'infectiologue Muriel Alvarez se félicite de cet engouement autour de la campagne de vaccination. "Dès qu'elle a des informations, la population se rend compte que la vaccination est notre seule issue pour l'instant". Une fois la première dose du vaccin reçue, la deuxième doit normalement être reçue dans les 28 jours qui suivent.

En Haute-Garonne, 29.500 doses ont pour l'instant été reçues pour le mois de janvier selon le préfet de Haute-Garonne. Le dispositif devrait encore se déployer dans les mois à venir, mois par mois. On compte pour l'instant 36 centres dans le département, un chiffre qui peut encore évoluer en fonction de la demande en vaccin.

À partir de la mi-février, la vaccination devrait aussi s'étendre aux personnes de plus de 65 ans, puis à l'ensemble de la population à partir du mois de mars.