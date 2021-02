Couvre-feu : pas de tolérance et des contrôles renforcés partout en France

Début des vacances scolaires de février pour la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) ce samedi 6 février et la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Camille Chaize, a rappelé la nécessité de respecter le couvre-feu. "Pas de tolérance, il faut que chacun s’organise" pour partir en vacances.

"L'objectif, c'est vraiment que chacun soit sur son lieu de villégiature ou sur son point d'arrivée avant l'horaire du couvre-feu, avant 18 heures", poursuit-elle. "Il faut s'organiser en amont" conseille-t-elle, "parce que sinon, les forces de l'ordre ne peuvent pas faire le distinguo entre les gens de bonne foi qui ont eu une difficulté et ceux, qui volontairement, ignorent les règles pour retrouver des amis".

Dans certains cas, il est possible de ne pas être arrivé à 18 heures sur son lieu de vacances, notamment lors de voyages en transports en commun (train, avion, car). "Tout ce qui est aéroport et ferroviaire, ce sont les tickets de train et d’avion qui vont montrer votre bonne foi", rappelle Camille Chaize. En cas de panne, "si vous avez une dépanneuse, si vous avez un justificatif pour prouver votre bonne foi, les forces de l'ordre sont attentives à tout cela".

"Nous faisons plus de pédagogie et l'amende, maintenant, est la règle."

Mais sans justificatif, "nous faisons plus de pédagogie et l'amende, maintenant, est la règle" avertit la porte-parole du ministère de l’Intérieur. Dès vendredi soir, plus de 800 policiers et gendarmes ont été déployés en Île-de-France pour faire respecter le couvre-feu. Sur 3.500 personnes contrôlées, près de 350 ont écopé d'une amende.

"Nous avons intensifié les contrôles de manière significative à Paris, en Île-de-France, mais aussi sur l'ensemble du territoire, avec des contrôles spécifiques qui sont mis en place", confirme Camille Chaize. "En grande majorité, les gens respectent les règles et ils sont dehors après 18 heures parce qu'ils ont une bonne raison, notamment la raison professionnelle", constate-t-elle.

"Il faut aussi encourager les Français. On fait beaucoup d'efforts. Mais si on intensifie ces contrôles, c'est que certains ont des comportements irresponsables". "En revanche, si on a un motif impérieux et qu'on a rempli l'attestation, il n'y a pas de problème", assure Camille Chaize, qui cite par exemple le fait d’aller chercher ses enfants ou de rentrer du travail.