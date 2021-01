Couvre-feu renforcé en Franche-Comté : quels sont mes droits et mes devoirs ?

Le couvre-feu est avancé à 18h à compter de ce samedi 2 janvier dans quinze départements, dont ceux de Franche-Comté : Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire de Belfort. Dans ces quatre départements, la situation épidémique reste préoccupante avec des indicateurs à la hausse depuis plusieurs jours, au-delà des seuils d’alerte maximum. D'où ce couvre-feu renforcé : il commence à 18h, au lieu de 20h, et s'applique jusqu'au lendemain matin 6h, dans les mêmes conditions que précédemment, à quelques exceptions près. Voici ce qui change.

Puis-je sortir de chez moi après 18h ?

Oui, mais à condition d'avoir "un motif autorisé et dûment justifié", comme avant. Les personnes souhaitant sortir de chez elles pourront le faire avec un motif valable et devront utiliser la même attestation de déplacement dérogatoire, que celle qui était jusqu'ici en vigueur pour le couvre-feu à 20h.

Puis-je continuer à promener mon chien après 18h ?

Oui. Les déplacements brefs, dans le rayon d'un kilomètre de son domicile, restent autorisés, avec attestation, pour les animaux de compagnie. Il est toujours possible aussi, après 18h, de se rendre chez le médecin ou en pharmacie, à condition d'avoir son attestation dérogatoire.

Les commerces pourront-ils ouvrir après 18h ?

Non. Les établissements recevant du public seront fermés à partir de 18h (commerces, restaurants pour leur activité de vente à emporter, bibliothèques). Les livraisons peuvent continuer après 18h. Les restaurants pourront donc continuer à faire livrer les commandes après 18h, mais il n'est plus possible de venir les retirer sur place.

Puis-je continuer d'aller à la pêche après 18h ?

Non. Le couvre-feu à 18h entraîne l'avancée à cette heure de la fin des activités de loisir en plein air, qu'elles s'exercent sur la voie publique (promenade ou sport), en milieu naturel (promenade, sport, chasse, pêche, etc.) ou en établissement de plein air.

Puis-je continuer de faire du sport après l'école ?

Non. Les activités extrascolaires prévues avant 20h jusqu'à la fin des vacances (le 3 janvier) seront tolérées. A partir du 4 janvier, comme les autres activités de loisirs, les activités extrascolaires (qu'elles s'exercent en plein air ou en salle) doivent cesser à 18h. Une tolérance sera acceptée jusqu'au 10 janvier dans le Doubs, le temps pour les organisateurs de s'adapter, indique la Préfecture.

Puis-je aller chercher mon enfant à la crèche après 18h ?

Oui. Les établissements d’accueil d’enfant, que ce soit les groupes scolaires ou les services périscolaires, pourront continuer à fonctionner au-delà de 18h. Ainsi, il sera possible à un parent d’aller chercher son enfant à la crèche ou de le récupérer après une activité périscolaire au-delà de l’horaire de 18h, dès lors qu’il sera porteur d’une attestation en justifiant.

Puis-je rentrer des cours ou du travail après 18h ?

Oui. Les salariés ou élèves terminant leurs journées après 18 heures pourront de la même façon rentrer chez eux après l’horaire de début du couvre-feu, sur présentation de leur attestation dûment remplie, si leurs horaires de travail ou leur durée de trajet l’imposent.

Puis-je être verbalisé dès ce week-end ?

"Évidemment que dans ce week-end de retour de vacances et dans ces premiers jours, il y aura une très grande tolérance", a précisé vendredi sur TF1 le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Toute infraction sera ensuite sanctionnée d’une amende de 135 euros.

Les indicateurs restent préoccupants

Pour rappel, le taux d’occupation des lits en réanimation dans la région Bourgogne Franche-Comté est de 90% alors que la moyenne nationale est de 39 % : le système hospitalier de la région reste actuellement le plus sollicité de France.

En Haute-Saône : toujours un taux d'incidence élevé, avec 253 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Ce taux atteint 252 nouveaux cas pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 77 personnes étaient hospitalisées ce vendredi dont 8 en réanimation. Le département déplore 148 décès, soit 71 décès de plus qu’au sortir de la première vague.

Dans le Doubs, le taux d'incidence restait ce vendredi à 267 pour 100.000 habitants, et s'élevait à 301 chez les plus de 65 ans.

Dans le Territoire de Belfort, le taux d’incidence s’élevait encore ce vendredi à 265 cas pour 100.000 habitants, celui des plus de 65 ans, qui représentent la population la plus vulnérable, à 268. 193 patients étaient toujours hospitalisés à l’Hôpital Nord Franche Comté, dont 21 en réanimation.