Covid-19 Coronavirus : 120 élèves gendarmes de Tulle rapatriés d'Espagne

"Aucun élève ne présente de symptômes à ce jour" assure le directeur de l'école de gendarmerie de Tulle le colonel Thierry Bourret. D'autant que ce collège de la Guardia Civile est immense, "trois fois plus grand que l'école de gendarmerie de Tulle". Ces 120 apprentis gendarmes, ainsi que leurs 20 accompagnateurs, cadres de l'école, effectuaient dans ce collège militaire de Valdemoro, un stage dans le cadre d'un échange mené depuis quelques années avec l'Espagne. Tous les deux ans des jeunes élèves français passent ainsi 5 mois en immersion dans cette école espagnole.

Trois bus et des règles strictes

C'est la découverte de deux cas de coronavirus sur deux gardes civiles du collège de Valdemoro qui a décidé les autorités à rapatrier par avance les jeunes Français et leurs encadrants. Ils devaient normalement revenir le 19 mars.Trois bus ont été ainsi affrétés pour aller les chercher. Pour le trajet ils seront répartis de telle manière à ne pas être trop près les uns des autres. Durant le voyage les rideaux des bus seront tirés surtout en Espagne pour ne pas trop affoler les Espagnols qui les verraient passer. Les jeunes n'auront droit qu'à quelques pauses sur des aires d'autoroute et devront aller 5 par 5 pas plus aux toilettes en portant des masques. Certains d'ailleurs qui présenteraient des signes même légers de maladie, qui toussent ou éternuent, devront porter un masque durant tout le trajet.

Confinés à leur retour

A leur arrivée ils seront tous examinés au service médical de l'école de Tulle précise le directeur le colonel Thierry Bourret. "En fonction du contrôle médical qui sera fait, soit on les renverra en quarantaine chez eux, soit si le médecin a un doute, on appliquera la procédure, on appellera le Samu pour les envoyer et faire un dépistage du coronavirus".