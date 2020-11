Covid-19 : un centre de dépistage mobile est ouvert, sur le parvis de la Gare de Rennes

Un centre de dépistage mobile est ouvert en gare de Rennes depuis ce vendredi 20 novembre. Il est installé sur le parvis Sud de la gare. Dans un bungalow de 15 m2 chauffé, une infirmière et une assistante reçoivent les voyageurs, mais aussi les riverains de la gare. Après avoir rempli un questionnaire, l'infirmière Fathia Omnes réalise le test PCR avec son écouvillon "En tout est pour tout, cela ne prend pas plus de cinq minutes, c'est donc rapide, simple, et nous réalisons ces tests sans brutalité " explique la jeune femme.

Des tests sans rendez-vous

Ces tests peuvent être réalisés avec ou sans rendez vous, même si des créneaux sont réservés aux cas prioritaires "le matin est en principe réservé aux cas contacts et aux personnes qui présentent des symptômes, et l'après midi pour toutes les autres personnes" précise Arnaud Molinié, le président de Loxamed, la société qui propose ce service. Les résultats sont adressés dans les 24 à 48 heures. Si la personne testée est positive, elle sera contactée par un médecin pour être rassurée mais aussi conseillée sur le comportement à adopter. Jusqu'à 200 tests peuvent être réalisés chaque jour.

Le bungalow pour effectuer des tests PCR Covid-19, en gare de Rennes © Radio France - Celine Guetaz Perissat

La gare, un lieu stratégique

La société Loxamed a travaillé en partenariat avec la SNCF et la ville de Rennes pour mettre en place ce centre mobile. Loxamed, est installée à Caudan (Morbihan), c'est une filiale de la société de location de matériel professionnel Loxam. Elle a déjà équipé quatre autres gares en France, à Bordeaux, Marseille, et à Paris (gare de Lyon et gare de l'Est). "Les gares sont des lieux stratégiques" explique le président de Loxamed.

17 millions de personnes, ont transité en 2019 en gare de Rennes

"Ces 17 millions de personnes, ce sont des voyageurs mais aussi des visiteurs, des gens de passage" explique Gaëlle Le Roux, directrice territoriale SNCF Gares & Connexions "c'est à toutes ces personnes que nous voulons proposer ce nouveau service"

Des centres de dépistage pour réussir le déconfinement

L'objectif est véritablement de permettre aux rennais de se dépister facilement. " Pour réussir le déconfinement dans les prochaines semaines, le dépistage est stratégique" explique l'élu en charge de la santé à la ville de Rennes Yannick Nadesan, "avec ce centre en gare de Rennes, il y a aujourd'hui cinq centres dans la ville". Le centre mobile Covid-19 en gare de Rennes est ouvert du lundi au vendredi de 9H à 13h et de 14h à 17h, mais aussi le samedi matin de 9h à 12h. Pour prendre RDV loxamed.fr. Les tests étant pris en charge, les prélèvements sont gratuits.