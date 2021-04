Covid : 1600 décès de plus dans les Hauts-de-France depuis le début de l'année

Il y a eu 1.600 décès de plus que les années précédentes dans les Hauts-de-France depuis le début de l'année à cause du covid. C'est ce que montrent les chiffres publiés mercredi par l'Insee. Entre le 1er janvier et le 5 avril, le nombre de décès dans la grande région a augmenté de 10% par rapport à 2019 (alors qu'il n'avait augmenté "que" de 5% en 2020). Mais il y a des disparités selon les départements: le nombre de décès a augmenté de 13,8% dans le Pas-de-Calais comparé à la même période en 2019, ce qui représente 559 décès de plus, alors que dans le Nord, il a moins augmenté, de 7%, ce qui représente là 507 décès supplémentaires. La région est la 3ème la plus touchée par ces hausses de décès, derrière la région PACA (+16%) et la région Grand Est (+11%). Les effets de la vaccination commencent à se faire sentir puisque les décès des personnes agées e plus de 75 ans augmentent moins vite que pour la tranche des 65-74 ans.

