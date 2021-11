"Il y a un relâchement des gestes barrières" selon le chef adjoint du service de réanimation du CHU d'Amiens

C'est une preuve que le coronavirus continue de sévir: le masque sera de nouveau obligatoire dès lundi 8 novembre, dans les écoles où le taux d'incidence est repassé au dessus de 50 cas pour 100.000 habitants. En Picardie, ça concerne l'Oise. Pour le professeur Michel Slama, il y a clairement un relâchement des gestes barrières.

"On le voit très bien dans notre vie au quotidien. On recommencer, à faire la bise, à se serrer la main alors qu'il faut continuer à garder ces gestes barrières pour essayer d'éviter d'avoir un rebond de cette infection. Parce qu'on sent très bien qu'il y a un petit rebond, en particulier dans nos services de réanimation."

Se faire la bise et se serrer la main sont à proscrire

"Ce qu'on sait maintenant, c'est que la transmission, elle, ne se fait pas uniquement par voie aérienne. Elle est manuportée, c'est à dire qu'on va avoir, par exemple, du virus sur la joue ou sur les mains et qu'on va éventuellement l'inhaler. Et ça peut évidemment engendrer une infection à coronavirus. Donc on sait maintenant qu'il y a aussi ce type de transmission qui existe et donc la bise et se serrer la main sont à éviter."

Un rebond du coronavirus

"Dans la somme, on a encore de la chance pour le moment puisque l'augmentation est quand même très faible, même si on voit à nouveau quelques hospitalisations, en hospitalisation classique. Et on revoit aussi des patients en réanimation, ce qu'on n'avait pas revu depuis deux mois. Dans les Hauts de France, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation très significative du nombre de patients qui sont hospitalisés dans les services de réanimation avec une infection à covid-19."

Les anticorps diminuent avec le temps, en particulier chez les personnes âgées

"Ce qui veut dire que les personnes âgées vont être de plus en plus sensibles à une infection et donc ceux qui ont été vaccinés en janvier, qui n'ont pas encore reçu leur troisième injection, vont peut être pouvoir contracter le virus. On recommande donc une troisième dose pour les personnes les plus fragiles en priorité."