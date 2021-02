Covid-19 : 1.000 nouveaux créneaux de vaccination dans le Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort annonce ce dimanche l'ouverture de 1.000 nouvelles plages de réservation pour la vaccination contre le Covid-19. Il sera possible de s'inscrire à partir de mardi prochain, 16 février.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit dans le Territoire de Belfort. Le préfet Jean-Marie Girier annonce ce dimanche l'ouverture de 1.000 nouveaux créneaux de vaccination pour début mars. L'inscription pourra se faire à partir de mardi prochain, le 16 février, au 03.84.57.16.26.

Appels de 9h à 17h30

L'inscription à ces 1.000 nouveaux créneaux de vaccination se fera uniquement par téléphone et pour les publics prioritaires : les personnes de plus de 75 ans, les personnes à risques et les professionnels de santé.

La plate-forme départementale d'appel sera activée durant deux jours (mardi 16 et mercredi 17) et sera joignable de 9h à 17h30 au 03.84.57.16.26.

À ce jour, plus de 10.000 personnes ont pu bénéficier d’une première dose de vaccin dans le Territoire de Belfort. "Bien que les indicateurs sanitaires semblent marquer une certaine décélération dans le département, chaque terrifortain, même vacciné, est invité à maintenir les gestes barrières et à respecter scrupuleusement les mesures de couvre-feu et d’isolement en cas de contact avec un cas de covid", rappelle la préfecture.

Pour rappel, les trois publics prioritaires à la vaccination :