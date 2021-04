Covid-19 : 10 000 nouveaux créneaux de vaccination vont ouvrir dans le Cher

La promesse d'accélérer la campagne vaccinale contre l'épidémie de Covid-19 est enfin en train de se concrétiser. Dans le Cher, 10 000 nouveaux créneaux vont être disponibles à partir du vendredi 9 avril à 16 heures. Les injections de Pfizer et Moderna se feront entre le 19 avril et le 2 mai dans les sept centres de vaccination que compte le département. Les doses sont réservées aux personnes âgées de 60 ans et plus mais aussi à ceux ayant une pathologie à très haut risque face au Covid.

Les sept centres de vaccination sont les suivants :

Bourges au palais des sports du Prado / Rue du champ de foire

Vierzon au centre des congrès / 16 rue de la société française

Saint-Amand-Montrond à l'Espace Aurore / 240 rue des orpailleurs

Aubigny-sur-Nère à la Salle polyvalente Les Terrasses de la Nère / Route de La Chapelotte

Saint-Satur au Centre socio-culturel Guy Poubeau / 22 rue du pré de Chappes

Sancoins à la maison de santé pluridisciplinaire / 3 rue de l’industrie

Saint-Doulchard à la maison de santé pluridisciplinaire Isoa 18 / 1 rue du Docteur Laennec

Les réservations peuvent se faire en contactant le 0 805 021 400 ou le 0 800 009 110. La plateforme sante.fr est également disponible.