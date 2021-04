Covid-19 : 10 000 nouveaux rendez-vous de vaccination à partir de ce lundi dans le Cher

10 000 nouveaux créneaux de vaccination ont été ouverts dans le Cher. Les injections commencent ce lundi et se poursuivront jusqu'au 2 mai. Des créneaux réservés aux plus de 60 ans avec les vaccins Pfizer et Moderna.