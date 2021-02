Covid-19 : 10 cas positifs et 2 suspicions de variant à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) à l'issue du week-end

Les habitants de Pont-du-Château étaient invités à se faire dépister ce week-end, le nombre de cas de Covid-19 étant anormalement élevé sur la commune. Un premier bilan a été fourni ce lundi, et il n'est pas vraiment pas bon. Sur près de 600 prélèvements, 10 cas positifs ont été détectés. Et on attend ce mardi des précisions concernant la présence éventuelle d'un variant au virus souche.

Les chiffres de l'ARS

Patrick Perrin, le maire de Pont-du-Château, a reçu ce lundi après-midi les chiffres de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Ce qu'il redoutait se confirme : la Covid-19 se propage à grande vitesse sur son territoire. Sur 601 prélèvements, 7 doivent être analysés à nouveau car douteux. L'opération révèle 10 cas positifs, dont 2 pourraient être des contaminations au variant.

Dans ces conditions, le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de contaminations pour 100.000 mille habitants, explose : "On n'est plus à 700, là on est à 1400 !" dit-il, sachant qu'à 700 la commune Pont-du-Château était déjà trois fois plus touchée que le reste du département du Puy-de-Dôme.

Les moyens mis en oeuvre

La CPAM du Puy-de-Dôme a lancé les opérations de "tracing". Elle contacte les personnes positives pour les inciter à rester confinées, et leur demande également les coordonnées de leurs cas contacts. "La CPAM est aussi capable d'envoyer des personnes pour garder les enfants de parents isolés" souligne Patrick Perrin. Lui-même organise une nouvelle campagne de communication à destination de ses concitoyens, et la Police municipale rappelle à l'ordre tous ceux qui ne mettraient pas le masque, pourtant obligatoire, sur Pont-du-Château.

Des explications ?

Pour le moment, on ne sait pas pourquoi la situation a ainsi dégénéré. Ce qui est sûr, c'est que les écoles de Pont-du-Château ont été touchées par le virus pour la première fois. Plusieurs cas positifs détectés ces trois dernières semaines, "au moins un à deux par jour"explique le maire. Or, on sait que les petits enfants sont particulièrement contaminants. Ils peuvent facilement transmettre le virus à leurs frères et soeurs puis à leurs parents.

Aujourd'hui, heureusement, les établissements scolaires sont fermés pour cause de vacances, mais il est urgent de "casser la chaîne" explique l'élu qui doit contacter l'ARS ce mardi pour savoir si le variant a touché, ou pas, sa commune.