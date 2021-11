Covid-19 : 10% des Côte-d'oriens ne sont pas vaccinés, pas de nouvelles restrictions en vue

"On est au pied de la 5e vague et on va la monter". L'ARS en Côte-d'Or alerte sur une augmentation des cas de Covid-19 et sur un "frémissement" de la tension à l'hôpital. Symboliquement, le préfet du département - âgé de 65 ans - a reçu sa troisième dose devant les caméras, jeudi 18 novembre 2021.

Où en est l'épidémie de Covid-19 en Côte-d'Or, alors que les spécialistes s'alarment d'une 5e vague ? En 15 jours, le taux d'incidence a augmenté de 50% dans le département, et se situe autour des 60%. C'est dans ce contexte qu'une opération de communication symbolique a été menée jeudi 18 novembre 2021, organisée par la Préfecture et l'ARS (l'agence régionale de santé). Le préfet, Fabien Sudry, qui vient de fêter ses 65 ans, a reçu sa 3e dose sous l'objectif des caméras, au centre de vaccination du Multiplex, au cœur de l'université de Dijon - ouvert depuis le mois de septembre.

90% des habitants de Côte-d'Or ont reçu au moins une dose

Depuis le début du mois d'octobre, les personnes de plus de 65 ans - et vaccinées depuis plus de six mois - doivent bénéficier d'une troisième dose pour renforcer leur immunité. Idem pour ceux qui sont vaccinés avec le produit Janssen. Pour eux, si le rappel n'est pas effectué au 15 décembre 2021, le pass sanitaire ne sera plus valide. De leur côté, sans que la validité de leur pass sanitaire ne soit pour l'instant menacée, les personnes âgées de 50 à 64 peuvent eux dès maintenant prendre rendez-vous pour leur rappel, avec une campagne qui débutera début décembre.

Il y a les personnes concernées par un rappel ... et celles qui n'ont pour l'instant reçu aucune dose de vaccin. "Nos efforts se portent en particulier sur les plus âgés, les personnes de plus de 80 ans, et sur les 18-23 ans, qui malgré le Multiplex installé au centre du campus de Dijon sont en deçà de la moyenne nationale", détaille Aline Guibelin de l'ARS. Selon les derniers chiffres communiqués par la Préfecture, en Côte-d'Or, 90% des personnes éligibles ont reçu au moins une dose de vaccin.

La tension (re)monte à l'hôpital

"On est au pied de la 5e vague et on va la monter", résume Aline Guibelin, déléguée de l'ARS en Côte-d'Or, qui évoque une situation "contenue" mais "source d'attention" à l'hôpital. "On commence a avoir des frémissements sur les admissions hospitalières. La très grande majorité des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées, détaille-t-elle. Le vaccin est très efficace, mais pas à 100% donc on peut être vacciné et hospitalisé".

Pas de nouvelles restrictions en vue

Le préfet, Fabien Sudry, en a profité pour souligner à nouveau l'importance des gestes barrières, "un peu laissés de coté, avec peut-être un peu de lassitude" . Il en appelle à "l'esprit civique et citoyen de chacun". A l'heure où nos voisins prennent des mesures fortes, comme le confinement des non-vaccinés en Autriche, de nouvelles restrictions ne sont pas prévues indique-t-il : "Ce n'est pas à l'ordre du jour ... pour le moment. Il ne faut rien exclure".

