Covid-19 : 10 décès enregistrés depuis vendredi et 7 personnes de plus en réanimation en Touraine

La situation ne semble pas s'améliorer sur le front de la crise sanitaire en Indre-et-Loire. Selon le bulletin publié par l'ARS Centre ce lundi 25 janvier, 7 personnes supplémentaires ont été admises en réanimation depuis vendredi. On compte 43 personnes en réanimation contre 36, le vendredi 22 janvier. Le nombre d'hospitalisations a aussi augmenté : 76 (+5).

On enregistre surtout 10 décès de plus par rapport à vendredi en Indre-et-Loire : 6 décès de plus à l'hôpital et 4 décès de plus en Ehpad. Dans les Ehpad, 178 décès ont été enregistrés dans notre département depuis le 1er septembre, c'est beaucoup plus que le Loiret, qui enregistre 109 décès.

Seul élément de satisfaction, le taux d'incidence reste stable sur la Métropole de Tours : 200 cas pour 100.000 habitants, contre 202 vendredi dernier. Sur le département, ce taux progresse à 180 cas contre 178.