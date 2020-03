Covid-19 : 10 nouveaux cas en Auvergne ce jeudi

Ce jeudi, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 1 014 cas qui sont confirmés biologiquement au COVID-19, soit 156 supplémentaires en 24 heures. 39 décès ont été enregistrés, 12 de plus, et ce sont majoritairement les 75 ans et plus qui sont touchés.