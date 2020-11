Covid-19 : 100 patients en réanimation dans la Loire

Actuellement, 100 patients sont pris en charge par un service de réanimation de la Loire pour cause de Covid. En tout, 913 personnes sont hospitalisées dans le département.

C'est la conséquence de la vague de contamination au covid d'il y a trois semaines : c'est aujourd'hui que l'état de santé des patients tombés malades à cette période (avant le couvre-feu et le confinement) commence à se dégrader. Avec pour conséquence un afflux dans les hôpitaux et les services de soins intensifs et de réanimation. Cette tendance va durer encore plusieurs semaines.

Actuellement 913 patients sont hospitalisés dans la Loire pour coronavirus, dont 100 en soins intensifs. Depuis le début de l'épidémie 494 personnes sont décédées du covid dans un établissement hospitalier du département, dont 7 ces derniers 24 heures. On enregistre 205 décès depuis le 9 octobre et le passage de la Loire en état d'alerte maximale (hors ehpad).

En Haute-Loire, 217 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid dont 17 en réanimation. Depuis le début de l'épidémie au printemps, le département déplore 51 décès dont 3 ces dernières 24 heures.

Le directeur de l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Yves Grall, annonce que 200 patients de la région seront transférés dans les 15 prochains jours vers des hôpitaux moins surchargés. Déjà 25 patients stéphanois ont été transférés ces derniers jours à Clermont-Ferrand, Bordeaux ou Angers.