L'Agence Régionale de Santé recense 16 patients de plus en réanimation dans les hôpitaux du Centre Val de Loire, dont 11 dans le Loiret, à Orléans,Montargis et Pithiviers. Une hausse redoutée et attendue par les autorités de santé, conséquence de la deuxième vague de l'épidémie.

Covid-19 : 11 patients de plus en 24h en réanimation dans les hôpitaux du Loiret

Les services de réanimation de la région Centre Val de Loire comptent 16 malades de plus en 24 heures, c'est la plus forte hausse depuis le début de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus.

Actuellement, 114 patients sont en réanimation dans la région,. On compte 11 patients supplémentaires en 24 heures dans les deux hôpitaux du Loiret, Orléans et Montargis. Là aussi c'est une hausse importante, qui était attendue, selon l'Agence Régionale de Santé. "Cela témoigne de la présence active du virus et des impacts qui étaient attendus dans les hôpitaux" dit un porte-parole de l'ARS.

41 patients en réanimation à Orléans

52 patients sont en réanimation dans les deux hôpitaux du département, dont 10 au Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise, le CHAM, 41 au CHR d'Orléans, et un patient à Pithiviers.

En région Centre Val de Loire, on dénombre 43 décès de plus en une semaine, liés au Covid 19. Et 19 dans des EHPAD.

Et si le taux d'incidence, le nombre de cas positifs, a tendance à légèrement diminuer depuis le début de la semaine dans la métropole d'Orléans, le taux de positivité des tests réalisés, en revanche, continue d'augmenter.