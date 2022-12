Covid-19 : douze associations de malades réclament le port du masque obligatoire dans les lieux clos

Rétablir le port du masque obligatoire dans les lieux de grande promiscuité. C'est ce que réclament douze associations de malades, dans une tribune publiée ce jeudi dans Le Parisien/Aujourd'hui en France. Elles demandent au gouvernement d'arrêter les incitations et d'imposer immédiatement le masque, notamment dans les magasins et les transports.

Les recommandations ne suffisent plus selon ces associations de patients atteints de maladies rénales, cardiovasculaires, de cancer, ou encore du VIH. Malgré les appels du gouvernement à porter le masque , notamment en présence de personnes fragiles et dans les lieux clos, les signataires de la tribune décrivent des magasins bondés à l'approche des fêtes, avec très peu de clients masqués, comme dans les transports ou les pharmacies.

Le Covid s'ajoute à la grippe et la bronchiolite

Selon les associations, le masque est la seule solution pour protéger les soignants et les hôpitaux, déjà "dans une situation hautement critique" à cause de l'épidémie de grippe et de bronchiolite. Ils voient maintenant le Covid-19 faire son retour. Plus de 75.000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures, selon Santé Publique France . Le Covid-19 expose l'hôpital "à une possible submersion, dans les toutes prochaines semaines. Une telle situation serait dramatique et doit absolument être empêchée. Tous les moyens qui peuvent y contribuer doivent être utilisés simultanément", est-il écrit dans la tribune.

"Protégeons les plus vulnérables"

Rendre le masque de nouveau obligatoire dans les lieux clos est également la seule solution pour protéger les personnes à risques, selon les associations de malades. Car la vaccination n'est pas suffisante, et les "outils thérapeutiques de protection des plus fragiles se sont réduits de manière importante". Les traitements par anticorps monoclonaux ne sont plus efficaces contre le nouveau sous-variant BQ1.1, désormais majoritaire en France.

Les antiviraux, aujourd’hui disponibles pour éviter les formes graves de Covid-19 chez les personnes fragiles, "agissent en curatif, mais présentent l’inconvénient majeur d’être contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale et hépatique sévère et d’exposer des patients à des risques d’interactions médicamenteuses", ajoutent les associations. Le seul "rempart" pour les personnes fragiles est donc la solidarité. "Protégeons l'hôpital. Protégeons les patients. Protégeons les soignants. Protégeons les plus vulnérables d’entre nous. Protégeons-nous les uns les autres", est-il écrit en conclusion.

Associations signataires de la tribune : ADMD, AFH, Aider à Aider, Alliance du cœur, ANDAR, ELLyE, Fédération Caire, FFAAIR, Les Séropotes, Patients en réseau, Renaloo, RoseUp.