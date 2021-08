Covid-19 : "15 prochains jours difficiles" dans les hôpitaux d'Occitanie

936 personnes sont actuellement hospitalisées en Occitanie ce vendredi 6 août. C'est 133 de plus que mardi 3 août et la tension dans les hôpitaux devrait croître même si la décrue s'amorce concernant la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19.

Le taux d'incidence s'établit à un peu plus de 400 pour 100.000 habitants ce vendredi 6 août en Haute-Garonne. Si les indicateurs semblent avoir atteint un plateau, comme pour les trois précédentes vagues, c'est maintenant que les hôpitaux vont être sous tension et affronter cette quatrième vague. Le plan blanc avait été déclenché dès le début de la semaine.

211 personnes en réanimation en Occitanie

"On est sur une tendance de décrue mais très lente. Sur les + de 65 ans, là, c'est une remontée qui continue de s'affirmer. On est très attentifs sur cette classe d'âge. Il faut s'attendre pendant encore deux à trois semaines à des entrées nombreuses en hospitalisations, des cas graves, avec un taux chez les jeunes beaucoup plus important que lors des précédentes vagues. Il y a donc une inconnue : on a peu soigné de personnes jeunes en réanimation jusqu'à présent. On sait combien dure le séjour d'une personne assez âgée, pour une personne jeune on a moins de recul donc moins de facilité à se projeter sur la libération des lits. On prévoit vraiment quinze prochains jours difficiles", explique le directeur départemental adjoint de l'ARS 31 Jérôme Falerne.

à lire aussi EXCLU - Carole Delga favorable à la vaccination obligatoire pour tous dès cet automne

Tous les moyens déployés pour inciter à la vaccination

Les professionnels du CHU de Toulouse rappellent que la plupart des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées et avec l'ARS, la préfecture ou encore la mairie, travaillent pour inciter à la vaccination. Comme ce stand installé ce samedi 7 août (19h-22h)place Saint-Pierre pour prendre des rendez-vous. Objectif : cible les jeunes. En Haute-Garonne, seulement 33% des 20-24 ans sont complètement vaccinés. "L'histoire de l'infectiologie repose sur le caractère obligatoire de la vaccination. C'est la seule solution pour équilibrer la balance entre la liberté individuelle et le fait de nuire à l'autre", explique François Chollet élu à la ville de Toulouse en charge de la coordination de la crise du Covid-19 et favorable à une vaccination obligatoire. Comme la présidente de la région Occitanie Carole Delga.