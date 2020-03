Covid-19 : le bilan s'alourdit en Auvergne, sept patients hospitalisés sont décédés

L'Allier et la Haute-Loire déplorent sept morts dans leurs centres hospitaliers. 101 patients contaminés sont hospitalisés en Auvergne, alors que la situation se dégrade dans les Ehpad. A Lempdes, cinq pensionnaires ont déjà succombé. D'autres se trouvent dans un état très critique.

Comme chaque jour, l'Agence Régionale de Santé a publié son bilan sanitaire. 2150 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés dont 503 en réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jour, 86 établissements de la région rapportent prennent ou ont pris en charge des cas de Covid-19 dans leur établissement, ils étaient 84 la veille. 1550 malades sont en hospitalisation conventionnelle (72 %), 503 se trouvent en réanimation/soins intensifs (23,4 %), 92 en soins de suite et réadaptation (4,3 %) et 5 en psychiatrie (0,2 %).

229 morts à l'hôpital, dont 7 en Auvergne

Toujours selon le bilan hospitalier publié par l'ARS, 33 personnes sont mortes ce jour dans la grande région portant à 229 le nombre de décès hospitaliers. 766 patients atteints de Covid-19 sont retournés à domicile au total (+ 57 par rapport à la veille). Parmi les 42 patients de Bourgogne-Franche Comté accueillis entre vendredi soir et ce week-end dans l'Allier, le Puy-de-Dôme et l'Isère, une partie est intégrée à ces données et l’autre le sera dans le point de lundi.

Sept personnes hospitalisées en Auvergne sont décédées. Quatre dans l'Allier et trois en Haute-Loire. Pour l'heure, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont épargnés.

Le bilan publié ce dimanche 29 mars par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes - © ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Cinq morts à l'Ehpad de Lempdes

Le bilan de l'Agence Régionale de Santé ne tient compte que des personnes hospitalisées. Plusieurs Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) sont touchés par l'épidémie de Covid-19. C'est le cas de l'Ehpad "Louis Pasteur" à Lemdpes dans le Puy-de-Dôme, où le bilan humain s'est particulièrement alourdi ce dimanche. Cinq résidents sont décédés en cinq jours et d'autres personnes âgées sont d'ores et déjà dans un état précaire.

Les médecins généralistes de Lempdes ont mis en place une astreinte de nuit pendant toute la durée de la Pandémie. Déjà disponibles en journée pour leurs patients résidents dans l'établissement, le personnel de nuit peut contacter directement le médecin désigné pour orienter les prescriptions et décisions médicales selon les protocoles préétablis. Il se déplace en soutien physique des soignants, titulaires ou bénévoles, présents et/ou rédiger les certificats de décès. L'obligation de mise en bière immédiate qui empêchait les familles de venir se recueillir un dernier instant auprès de leur proche décédé a été levée.