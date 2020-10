Coronavirus : l'appel des soignants toulousains face à la montée de la 2ème vague

Depuis ce début de semaine, les hôpitaux toulousains et les cliniques sont en tension, car le coronavirus circule de plus en plus vite, et on craint une surchauffe dans les services de réanimation dans les deux semaines qui viennent. C'est pourquoi les professionnels de santé toulousains lancent un appel à la population . Respectez les gestes barrières dans les bars ou dans les rassemblements familiaux, sinon il faudra prendre de nouvelles restrictions.

Le taux de propagation du virus a quadruplé en un mois

Il y a deux semaines , 54 patients covid étaient hospitalisés au CHU de Toulouse, aujourd"hui on en est à 96 patients dont 26 en réanimation, une dizaine en soins intensifs, l'activité à doublé, et si rien est fait pour freiner le virus, on craint une situation tendue dans les deux prochaines semaines. Pour les soignants, il faut que chacun respecte scrupuleusement les mesures barrières, car le virus a désormais sauté les générations, on le transmet aux parents et aux grands parents.

_"_Les jeunes sont extrêmement concernés en taux d'incidence au dessus de 500 sur Toulouse (le seuil d'alerte est à 50) , constate le professeur Pierre Delobel infectiologue au CHU de Toulouse, "mais les personnes plus âgées à partir de 50 ans ont un taux qui monte aussi et ce sont elles qu'on voit arriver sur le système hospitalier, on est au dessus de 100 sur les plus de 60 ans, ce qui est un taux élevé et qui était le seuil d'alerte aussi pour ces populations fragiles."

Il y a un travail collectif et citoyen de ressaisissement à faire, notamment chez les jeunes qui contribuent à propager le virus chez les personnes vulnérables.

Des services déjà en tension

Déjà les services de réanimation covid sont occupés à 90% , mais la saturation des services est mesurée sur l'ensemble des opérateurs de santé dans cette deuxième vague, l'objectif est de pouvoir accueillir tout le monde, les patients non -covid et les soins non urgents aussi.

"Nos hôpitaux, nos cliniques sont en tension, notre personnel aussi est touché par le Covid, nous avons réellement besoin que la population se responsabilise " explique Yildiray Kucukoglu, le directeur de la clinique des Cèdres et vice-président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée . "Il est impératif de ralentir la propagation de ce virus car à chaque fois que nous prenons en charge un patient Covid, c'est potentiellement un patient non-Covid que nous ne pourrons pas soigner, on sera peut être contraint de retarder une prise en charge ou des opérations , et c'est extrêmement grave pour ces patients non Covid ."

A Toulouse, les opérateurs de santé se sont mis en situation de continuer à voir l'eau monter. 500 personnels ont été recrutés depuis le début de l’épidémie par le CHU. 280 candidatures ont été reçues dont 165 infirmières et puéricultrices, 20 à 30 infirmiers de réanimation arriveront en renfort d’autres régions, Normandie, Val de Loire, et Pays de Loire

Mais le CHU a déjà déprogrammé des prises en charge de patients pour libérer des lits . "Nous devons réduire la voilure pour garantir des lits aux patients à la sortie des urgences", explique Marc Penaud, le directeur général des Hôpitaux de Toulouse.

Respecter les distances, dans les bars et à la maison

_"Nous avons beaucoup travaillé et nous sommes prêts à prendre en charge les patients que nous connaissons bien , mais ce ne sera pas suffisant si la population ne prend pas conscience des mesures barrières indispensables qui peuvent faire baisser la propagation du virus "_estime le docteur Cyrille Chaugne , chef de file des médecins généralistes d'Occitanie et président d'SOS Médecin.

" En journée, je vois que 90 % des piétons que je croise sont masqués mais lorsque je circule la nuit je vois bien qu'il n'y a pas de respect des gestes barrières dans les lieux festifs. Les jeunes, je les vois dans les bars, ils sont à 30 centimètres les uns des autres . Il suffit juste de se mettre une distance, vous vous mettez autour d'une table, vous respecter la distance d'un mètre. Cela vaut aussi dans le cadre familial. Si le public a conscience que l'effort de chacun à tout instant au quotidien peut contribuer à contenir cette épidémie, c'est là qu'on aura gagné."

"Nous devons entendre l'alerte des soignants. La situation n'est pas bonne en Occitanie et elle est très mauvaise à Toulouse" , confirme Pierre Ricordeau le directeur de l'Agence Régionale de Santé d'Occitanie. "Les impacts sont réels avec un quart des lits de réanimation occupés par des patients Covid, les mois d'octobre et novembre s'annoncent difficiles à gérer. En attendant un vaccin, des traitements, nous devons adapter notre façon de vivre. Le virus ne s'arrête pas à la maison ou quand on retrouve des amis, il circule tout le temps"