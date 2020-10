Covid -19 : les cas positifs augmentent encore dans le Cher, seuil d'alerte dépassé dans l'Indre

L'Agence Régionale de Santé (ARS) à communiqué ce vendredi les derniers chiffres liés à la propagation du Covid-19 dans la région et les départements du Centre-Val de Loire. Dans le Berry, la maladie continue sa progression. Dans le Cher, le taux d'incidence (nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants) continue d'augmenter : ce vendredi, il est de 97,50 contre 79,30 mardi dernier. Dans l'Indre, comme on pouvait s'y attendre, le seuil d'alerte (fixé à 50) est désormais dépassé : ce taux d'incidence s'établit à 59,90 contre contre 44,20 il y a trois jours. Le nombre de personnes en réanimation est aussi en augmentation dans le Berry : elles sont désormais 5 dans l'Indre (deux de plus que mardi) et 4 dans le Cher, soit un patient de plus. Sur l'ensemble de la région, 51 personnes sont actuellement dans les services de réanimation des hôpitaux de la région.

Entre le 6 et le 12 octobre, sur les 1867 personnes testées dans l'Indre, 130 étaient positives. Dans le Cher, 289 cas positifs pour 3314 tests. Sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, sur les 31 841 personnes testées, 2819 ont présenté un test positif.

Dans l'Indre, aucun couvre-feu n'est instauré mais les mesures générales liées à l'état d'urgence sanitaire s'appliquent.

Depuis le début de l'épidémie, 1041 personnes sont décédées de la Covid-19 dans les Ehpad et hôpitaux de la région.