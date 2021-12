Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens : "on s'attendait à cette cinquième vague"

La cinquième vague de Covid-19 vient à nouveau perturber les fêtes de Noël. Si aucune restriction n'a été annoncée pour l'instant par le gouvernement, la prudence sera de mise lors des réveillons. Pour Maxime Gignon, épidémiologiste, responsable prévention et risque au CHU d'Amiens, il ne faut pas oublier la fête car "les moyens de se prémunir existent."

France Bleu Picardie : est-ce que cette cinquième vague vous surprend par sa vigueur ?

Maxime Gignon : On s'y attendait parce que ce variant Delta, c'est celui qu'on a actuellement en France, il est extrêmement contagieux. On le savait depuis qu'il a pris la majorité de la place l'été dernier. On savait qu'il était beaucoup plus contagieux que le précédent et donc on sait qu'il a une capacité à se diffuser très, très vite. On savait qu'avec l'automne, les conditions hivernales font que on est plus à l'intérieur, que les pièces sont moins aérées et donc ça favorise la diffusion du virus. Donc c'était en effet un risque auquel on s'attendait.

Observez-vous cette cinquième vague au CHU d'Amiens ?

Oui, bien sûr qu'on l'observe. La demande en soins augmente, les passages aux urgences, les hospitalisations, la réanimation, ça augmente progressivement. On n'est pas encore au niveau que l'on a connu sur les vagues précédentes, mais ça augmente et ça nous préoccupe.

Qui sont les patients actuellement en réanimation ? Est-ce que ce sont des personnes fragiles ? Des non vaccinées ?

Vous avez la réponse ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé, qui les fragilisent et, bien que vaccinées, finissent quand même par faire des formes graves, malheureusement. Et puis des personnes qui jusque là n'étaient pas vaccinées et qui sont contaminées.

Y a t-il des cas positifs au variant Omicron ?

Notre territoire, pour l'instant, n'en a pas encore eu. Ça va arriver ça aussi. Pour nous, c'est inéluctable. On se dit qu'on va évidemment en avoir. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas.

A quoi devrait ressembler une fête de Noël selon vous ? Beaucoup de questions se posent. Quel serait un nombre raisonnable de convives ?

C'est très compliqué. Vous me demandez à quoi devrait ressembler une fête de Noël? Déjà ça doit ressembler à une fête ! Notre métier, c'est la santé, et la santé c'est le Covid, mais ce n'est pas que ça. On a aussi des chiffres de santé mentale qui sont très préoccupants par ailleurs. Et donc, c'est important pour nous que ça se passe pour le mieux. Les restrictions, on en a eu beaucoup. Ça a pesé sur le moral des Français et je pense qu'on peut éviter tout ça. On peut le repousser parce qu'on a les moyens de se prémunir. Il y a les gestes barrières que l'on connaît maintenant tous. Il faut les appliquer le mieux possible. Et puis, il y a la vaccination, qui est un vrai atout avec la dose de rappel qui amène vraiment quelque chose, qui réduit les transmissions et les risques graves. Donc c'est ça qui va nous permettre de tenir le plus longtemps possible et d'éviter, j'espère, de nouvelles restrictions.

Est-ce qu'on garde le masque au maximum ?

C'est mieux. C'est une question d'acceptation du risque. C'est dire si vous êtes prêts à accepter un risque ou vous l'enlever parce que vous êtes tous vaccinés autour de la table. Vous pouvez peut être choisir ensemble d'accepter ce risque. Si on enlève le masque, on peut peut être aérer un peu plus, ouvrir les fenêtres. Ça suffit à créer un mouvement d'air qui va réduire la quantité de virus dans l'air. Donc c'est une question d'acceptation du risque.

Est-il préférable de se faire tester avant un rassemblement ?

C'est une possibilité. C'est bien, c'est une sécurité supplémentaire, c'est pas un totem absolu d'éviter d'avoir quelqu'un qui soit positif parce qu'on sait que les tests sont imparfaits, mais c'est une possibilité. C'est une recommandation qu'on peut faire. Les gens qui souhaitent se faire tester 24 ou 48 heures avant le rassemblement, c'est un moyen de repérer quelqu'un qui serait positif. Et dans ces cas là, qu'il puisse s'isoler, ne pas participer au rassemblement et donc d'éviter de contaminer les autres.

Au cœur de la crise sanitaire vous avez beaucoup évoqué les conséquences psychologiques de cette épidémie. Cette cinquième vague vient nous rappeler que tout ça n'est pas derrière nous. N'est-ce pas pire psychologiquement ?

C'est très naturel. On est tous face à situations d'anxiété, d'incertitude qui nous concernent tous depuis deux ans. On a besoin de se rassurer, on a besoin de se dire c'est terminé. On l'a cru cet été, on était descendu sur des taux d'incidence très, très bas avec très peu de contaminations jusqu'au mois de septembre. Ce n'est plus le cas. Ce virus est toujours là. Il va être là, je pense encore longtemps. Mais par contre, on a les moyens de se préserver. Ce sont tous ces gestes barrières que l'on connaît maintenant très bien, la vaccination qui vont nous permettre de vivre avec, autant que possible dans les mois qui viennent.