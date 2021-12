Covid-19 : le Puy-de-Dôme élargit et amplifie son dispositif de vaccination

Dans le Puy-de-Dôme, le taux d’incidence était de 426 pour 100.000 habitants (taux d’incidence de 677 en région Auvergne-Rhône-Alpes) en date du 10 décembre. Dans le département, 505.383 personnes ont un schéma vaccinal complet soit une couverture vaccinale de 76,5 %.

Parmi les personnes de plus de 80 ans, 85,9 % d’entre elles ont un schéma vaccinal complet. S’agissant de la vaccination en rappel, 158 888 personnes sont vaccinées avec une dose de rappel dont 86 100 personnes de 65 ans et plus. Environ 50.000 personnes de 65 ans et plus restent éligibles à la dose de rappel, en fonction de leur calendrier vaccinal.

À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus ainsi que les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal entre 5 et 7 mois maximum suivant l’injection de la dernière dose requise pour que leur passe sanitaire soit prolongé. Au-delà de ce délai, leur QR code sera automatiquement désactivé.

À compter du 15 janvier 2022, les personnes de plus de 18 ans devront justifier d’un rappel vaccinal, entre 5 et 7 mois maximum après leur dernière injection ou infection, pour que leur passe sanitaire soit prolongé.

Ainsi, les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir fait leur rappel au 17 janvier pour que leur passe ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à cette date les délais de 5 mois pour être éligibles au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel (*).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La vaccination dans le Puy-de-Dôme

Le Préfet du Puy-de-Dôme appelle chaque puydômois à prendre rendez-vous via les professionnels de santé habilités, en pharmacie, à domicile ou bien au sein des 11 centres de vaccination ouverts dans le département. La plateforme www.sante.fr propose l’ensemble des modalités de vaccination disponibles dans le Puy-de-Dôme.

La capacité des centres de vaccination est de 45.000 injections par semaine contre 26.000, le 29 novembre dernier. L’offre de vaccination en ville est également renforcée, car les médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et biologistes médicaux participent également à la campagne de vaccination au sein de leurs cabinets, officines ou laboratoires. Ceux-ci peuvent en particulier proposer la dose de rappel à leurs patients éligibles.

La délégation départementale ARS du Puy-de-Dôme a lancé auprès des maisons de santé pluriprofessionnelles et centres de santé un appel à candidature visant à soutenir l’organisation de la vaccination en ville. Dans ce cadre, trois relais ambulatoires de vaccination vont ouvrir prochainement :

MSP de Joze (2 Rue de la Gare, 63350 Joze)

MSP de Beaumont (51 Avenue Du Mont Dore 63110 Beaumont)

MSP pédiatrique de Clermont-Ferrand (8 place Lucie-et-Raymond-Aubrac).

Des opérations ponctuelles de vaccination sont organisées depuis le 7 décembre et s’étaleront sur les prochaines semaines.

Par ailleurs, pour permettre aux maires du département d’organiser d’initiative des opérations de vaccination dans leur commune, le Préfet du Puy-de-Dôme leur a adressés la liste des centres de vaccination ayant des équipes mobiles habilitées à ce type d’opération. Afin d’aider les personnes les plus fragiles à réserver un créneau de vaccination, le numéro "coupe-file" 0.800.730.956 a été réactivé.

Des créneaux spécifiques ont ainsi été réservés. Le numéro national dédié à l’organisation de la vaccination à domicile, le 0.800.730.957, permet à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, aujourd’hui étendu aux personnes de plus de 65 ans, de solliciter la venue à domicile d’une équipe mobile de vaccination

Des opérations ponctuelles de vaccination organisées dans le Puy-de-Dôme - © Préfecture du Puy-de-Dôme

Vaccination des 5-11 ans présentant des pathologies à risques

À compter du mercredi 15 décembre et sur la base du volontariat, la vaccination sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à risque. Il s’agit de protéger les enfants présentant un risque de forme sévère de la maladie, conformément aux avis de la Haute Autorité de Santé et du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale.

La vaccination COVID des 5-11ans ayant un risque de forme grave à la COVID-19 sera réalisée avec la forme pédiatrique du vaccin Comirnaty Pfizer-BioNTech (dose adaptée). Cette vaccination débutera dans les points de vaccination suivants :

Les établissements accueillant des enfants à risque :

Le CHU Estaing, centre dédié pour la file active des jeunes patients suivis au CHU de Clermont-Ferrand en lien avec les centres de référence Le centre médico-infantile de Romagnat

Les établissements médico-sociaux de l’enfance handicapées

Les centres de vaccination de Thiers, Issoire et du Mont-Dore

L'accueil des candidats à la vaccination à Polydôme à Clermont-Ferrand © Radio France - Dominique Manent

11 centres de vaccination départementaux

Centre de vaccination CHU de Clermont-Ferrand

Centre de vaccination "grande capacité" du Polydôme (avec son antenne située à Croix-de-Neyrat)

Centre de vaccination CH Thiers

Centre de vaccination CH Issoire

Centre de vaccination CH Ambert

Centre de vaccination CH Mont-Dore

Centre de vaccination CH Riom

Centre de vaccination CH Billom

Centre de vaccination tri-site du territoire des Combrailles (Saint-Eloy-les-Mines, Pontgibaud et Giat)

Centre de vaccination de Volvic

Centre de vaccination Chamalières

(*) Exemple pour une personne de plus de 65 ans : j’ai 78 ans, j'ai fait ma 2ème injection de vaccin Pfizer le 26 mai : je dois faire mon rappel à partir du 26 octobre sinon mon passe sanitaire se désactivera le 26 décembre.