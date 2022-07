Avec des taux d'incidence supérieurs à 1.500 cas pour 100.000 habitants en Loire-Atlantique et en Vendée, la vague de Covid-19 est de retour, mais reste modérée par rapport aux vagues précédentes, indique ce mercredi après-midi l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. Explications.

Covid-19 : une septième vague modérée en Loire-Atlantique et en Vendée

L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Le taux d'incidence a augmenté de 21% par rapport à la semaine dernière dans les Pays de la Loire. La Loire-Atlantique et la Vendée sont les deux départements les plus touchés de la région, informe ce mercredi après-midi l'Agence Régionale de Santé en raison de la forte progression du variant BA.5, à l'occasion de cette septième vague de coronavirus.

Pas de saturation dans les services d'urgences

Avec un taux d'incidence qui s'élève à 1.734 cas pour 100.000 habitants en Loire-Atlantique et à 1.545 en Vendée, les chiffres pourraient donner le tournis, d'autant que le seuil d'alerte est à 50 cas pour 100.000 habitants. Et pourtant les services d'urgences sont loin d'être saturés, avec "seulement" 36 patients en réanimation dans toute la région, contre 180 en avril 2020.

Pas de foyer épidémique à signaler non plus, pas même à Clisson, où le taux d'incidence est très élevé avec plus de 2.000 cas pour 100.000 habitants recensés sur la semaine écoulée. Mais l'ARS tient à préciser qu'aucun élément concret ne peut confirmer que le Hellfest, organisé le mois dernier, est lié à cette vague de contaminations.

Plus de brassage de population

Si le nombre de cas s'envole, c'est surtout parce que nous sommes dans une région très touristique, où le brassage de population augmente lors de la période estivale. Les autorités sanitaires invitent ainsi à la prudence et rappellent l'importance des gestes barrières, comme le lavage des mains ou le port du masque dans les lieux clos. Ces dernières sont surtout inquiètes par l'arrivée de la vague de chaleur qui risque, elle, de faire des dégâts.