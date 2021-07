Covid-19 : 18.000 cas de contamination en 24 heures, une hausse jamais vue selon Olivier Véran

"Je viens d'avoir les chiffres de contaminations des dernières 24 heures dans notre pays (...) Nous étions hier à 18.000 contaminations sur 24 heures seulement", contre moins de 7.000 une semaine auparavant, a assuré le ministre de la Santé Olivier Véran lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale ce lundi après-midi. Cette hausse, due au variant Delta, est inédite, selon le ministre.

"Nous n'avons jamais connu cela"

"Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine : nous n'avons jamais connu cela, ni avec le Covid (la souche historique du virus, ndlr), ni avec le variant anglais, ni avec le sud-africain ni avec le brésilien", a-t-il poursuivi.

Un tel niveau de cas positifs n'avait pas été constaté depuis la mi-mai. "Nous avons une arme, la vaccination", a-t-il plaidé. "Le temps n'est plus au doute, à l'hésitation, le temps est à l'immunité collective, c'est de la responsabilité collective et c'est le seul moyen que nous avons (...) de nous débarrasser du Covid une fois pour toutes".

Après plusieurs semaines de baisse, le nombre de cas est reparti nettement à la hausse à cause du variant Delta, plus contagieux. Le gouvernement craint que cette hausse des cas, qui touche essentiellement les jeunes pour l'instant, finisse par s'étendre aux personnes âgées ou fragiles non vaccinées et entraîne une hausse des hospitalisations.