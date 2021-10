A la veille des vacances de la Toussaint, 19 classes et deux écoles sont fermées en Auvergne à cause de cas de covid-19.

Covid-19 : 19 classes et deux écoles fermées en Auvergne à la veille des vacances

Deux écoles sont fermées, une dans l'Allier et une en Haute-Loire.

19 classes et deux écoles sont actuellement fermées à cause du covid-19 en Auvergne ce vendredi 22 octobre à la veille des vacances de la Toussaint. Il y a eu sur ces sept derniers jours 68 cas de covid-19 parmi les élèves et 5 parmi les membres du personnel au sein de l'académie de Clermont-Ferrand.

Les deux écoles fermées sont l'école publique d'Autry-Issards dans l'Allier et celle de Saint-André-de-Chalencon en Haute-Loire. Cela fait ainsi deux établissements fermés sur les 1 537 que compte l'académie. Par ailleurs, 2852 tests salivaires ont été réalisés sur les 6615 tests proposés indique l'académie.