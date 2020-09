Covid-19 : 2 classes fermées dans une école de Laneuveville-devant-Nancy

Pas d'école ce vendredi matin pour un certain nombre d'élèves de l'école maternelle du centre, à Laneveuville-devant-Nancy. Deux classes de petite et moyenne section sont fermées après la détection d'un cas de Covid-19 chez un élève. Lui-même est asymptomatique. Toutes les personnes qui sont entrées en contact avec lui depuis la rentrée mardi sont en quatorzaine. Cela représente 35 enfants et adultes. Ils seront testés la semaine prochaine.

Au niveau national, selon le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer, 22 établissements scolaires sont déjà fermés sur tout le territoire.