Covid-19 : 21 maires du sud de la Loire demandent le renfort de l'armée

Des maires de la vallée du Gier, dans le sud de la Loire, demandent à l'État "l'installation de moyens sanitaires militaires pour pallier le manque de personnels soignants" dans un courrier adressé cette fin de semaine à la préfète de la Loire. Ils arguent la virulence du coronavirus qui place plusieurs communes de ce bassin parmi les 20 les plus touchées de tout le pays.

"Nous appelons à l'aide pour que nos soignants soient épaulés et nous demandons à l'État et au gouvernement qu'une aide exceptionnelle soit apportée en urgence à notre territoire pour pallier le manque de personnels soignants (...) épuisés et touchés par la Covid-19", écrivent-ils à Catherine Séguin. Ils demandent une aide identique à celle qui a été apportée au printemps à l'Alsace avec l'installation d'un élément militaire de réanimation (EMR) du Service de santé des armées, déployé fin mars au pied de l'hôpital civil de Mulhouse.

Les 21 maires, réunis au sein du syndicat intercommunal du Pays du Gier s'inquiètent de la "courbe exponentielle de propagation du virus, pour lequel 130 malades sont déjà soignés à l'hôpital de Saint-Chamond avec un taux d'incidence proche de 900 sur l'ensemble du Gier".