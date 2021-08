Covid : 250 personnes vaccinées à leur domicile dans le Grand Nancy

Ils ne peuvent pas aller se faire vacciner, la vaccination vient donc à eux. Quinze binômes médecin/infirmier ont sillonné le Grand Nancy toute cette journée de lundi pour aller administrer une première dose de vaccin anti-covid à 250 personnes invalides, malades ou handicapées.

Une opération coordonnée par la Plate-forme territoriale d'appui du Grand Nancy (PTA), après un important travail en amont pour identifier tous ceux qui n'avaient pas accès jusqu'alors à la vaccination. "Ce sont des personnes qui parfois sont hospitalisées et qui reviennent, qui sont parties dans la famille, qui n'étaient pas prêtes", explique le Dr Eliane Abraham, directrice du PTA. "Dans tous les cas, notre métier c'est d'accompagner les personnes en situation de complexité, quelle que soit la complexité."

"Je suis très contente !"

Dans son fauteuil et de nombreuses boîtes de médicaments devant elle, Lydia ne cache pas son soulagement d'être vaccinée : "Ça faisait un moment que j'attendais. J'ai été hospitalisée, je n'ai pas pu le faire avant et comme je suis diabétique, j'avais peur d'avoir des problèmes. Je suis très contente !" Michèle, 90 ans, semble moins convaincue par la vaccination - "C'est un devoir plutôt, je n'ai jamais eu de vaccin" - tout comme Patrick, 40 ans, qui souffre d'une capacité pulmonaire amoindrie : "Sur le coup, oui ça peut rassurer. Mais il faut voir à long terme ce que cela donne".

250 personnes ne pouvant se déplacer ont été vaccinées contre le covid à leur domicile le 30 août 2021 dans le Grand Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

Martine Dillenschneider et Jacques Vergier, l'équipe soignante, doivent aussi rassurer, trouver les mots chez Liliane, 79 ans, très angoissée par l'attente et la piqûre. "Vous avez senti ?" demande l'infirmière. "Non Madame, je vous remercie. Vous savez, quand on est inquiet, on est inquiet", s'excuse la septuagénaire qui ne sort pas de chez elle. "Ils sont quand même contents qu'on vienne, ils ne sont pas oubliés, on a pensé à eux aussi", souligne le médecin.

Depuis le début de la campagne de vaccination, ce sont ainsi 2 500 personnes qui ont pu être vaccinées chez elles dans le Grand Nancy. Pour contacter la Plate-forme territoriale d'appui du Grand Nancy, réseau Gérard Cuny : 03 83 45 84 90.