Covid-19 : 27 morts en dix jours dans la Loire

Entre le 9 octobre et le 18 octobre, 27 personnes sont décédées du coronavirus dans un établissement hospitalier du département de la Loire (des chiffres qui ne prennent pas en compte les Ehpad notamment). Actuellement, 367 patients sont hospitalisés pour Covid dans le département. Dont 53 en réanimation.

Depuis une semaine, les hôpitaux ligériens ont commencé à reporter les interventions médicales et chirurgicales non-urgentes. Un des deux bloc opératoire du CHU a été condamné pour débloquer des lits pour les patients souffrant du Covid. Ce qui a permis d'ouvrir quatre lits supplémentaire ce week-end, et 10 de plus ce lundi.

Malgré tout, les établissements sont proches de la saturation "on est bientôt à 85-90% du taux d'occupation de nos lits de médecine Covid et de réanimation" disait le docteur Nicolas Desseigne, médecin responsable du Samu 42, dans une vidéo publiée ce week-end sur le site Facebook du CHU de Saint-Étienne.

Au moins six patients stéphanois ont déjà été transférés ce derniers jours vers l'hôpital de Clermont-Ferrand.

Ces derniers jours, les taux d'incidence de la Métropole de Saint-Étienne étaient les pires de France. Comme il y a toujours un décalage entre l'augmentation des contaminations et l'arrivée des patients à l'hôpital, on peut craindre que les prochains jours soient particulièrement tendus pour les établissements hospitaliers de la Loire.