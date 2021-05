Covid-19 : 3 questions à Sébastien Gette, chef du service réanimation du CHR Metz-Thionville

La situation sanitaire s'améliore en Moselle. Le taux d'incidence est descendu, selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, à 150 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Mais ces bons indicateurs tardent à faire leur effet sur les hospitalisations : le nombre de malades admis _"reste encore élevé"_dans les hôpitaux du département confie sur France Bleu Lorraine Sébastien Gette, chef du service réanimation du CHR Metz-Thionville.

France Bleu Lorraine : Où en est la situation dans votre service ?

Sébastien Gette : Globalement en Moselle, la tension est encore assez forte. Moins qu'il y a quinze jours ou trois semaines, mais le nombre de patients est encore assez élevé. Sur le CHR Metz-Thionville, nous avions une quarantaine de patients au pic de la troisième vague, nous en avons une quarantaine aujourd'hui. La vraie différence, c'est le nombre de patient que nous n'avons plus besoin de transférer vers l'Alsace ou Nancy. Sur le terrain, dans le service, on ne ressent pas encore cette réelle baisse. Le nombre de lits est encore à son maximum. Mais au CHR, il y a aux alentours de 80 patients en médecine. C'est bon signe et sans doute précurseur d'une baisse des réanimations dans les jours voire les semaines à venir.

Qu'est ce qui a changé par rapport à la première vague ?

Tout est différent. C'était un tsunami, on est monté très haut et redescendu très bas. La, on est sur quelque chose de plus chronique, moins haut mais beaucoup plus long. C'est ce qui fait la complexité de la situation. Les patients sont peut-être un peu plus jeunes, mais on conserve les mêmes profils avec des comorbidités type diabète, obésité... (sur les variants) On a l'impression que les patients sont les mêmes en réanimation, quels que soient les variants. Ce qui peut changer les choses, c'est l’efficacité du vaccin. Sur le variant anglais, on est sûr qu'il y a une efficacité. Sur le variant sud-africain c'est plus discutable.

Comme accueillez vous les premières mesures de déconfinement ?

On peut sans doute vivre un peu plus librement partout en continuant à respecter les gestes barrières simples comme le port du masque ou la distanciation sociale. Dans un monde idéal, on pourrait allier un peu de réouverture des restaurants, des cinémas, avec les gestes barrières et l'intensification de la vaccination. Ce n'est pas la seule arme, mais elle indispensable : il faut absolument que les gens se vaccinent.