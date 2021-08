Covid-19 : 30 soignants nordistes au chevet des hôpitaux en Martinique et en Guadeloupe

Pour aider leurs homologues des Antilles, huit médecins et 22 soignants vont partir en Martinique et en Guadeloupe, où la situation est alarmante dans les hôpitaux. L'Agence Régionale de Santé a organisé cette mobilisation en urgence, ils vont y rester deux semaines.

La situation est très critique aux Antilles, et des soignants nordistes veulent aider. Les hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique voient affluer les malades en continue, et les services de médecine et de réanimation sont saturés.

Les taux d'incidence y sont très élevés pour atteindre 1 166 cas pour 100 000 habitants en Martinique, 1 416 en Guadeloupe, bien au-delà de la moyenne nationale (229 cas pour 100 000 habitants). Le taux de vaccination y est aussi beaucoup plus faible, à 17% de vaccinés contre 54,6% en moyenne à l'échelle territoire national. Trente professionnels de santé de la région Hauts-de-France vont donc se rendre sur place pour soulager les soignants.

L'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France a organisé cette mobilisation en urgence, après une réunion ce dimanche 8 août. Au total, huit médecins, dont des urgentistes, des infectiologues ou des généralistes vont se rendre sur place, accompagnés de 22 soignants (des infirmiers, des aides soignants et des manipulateurs-radio). Ces professionnels sont issus d'établissements publics et privés de la région, mais aussi de professionnels libéraux.

L'appel d'Olivier Véran

Dans le même temps, le ministre de la Santé Olivier Véran a lancé un appel sur les réseaux sociaux, pour inviter tous les soignants volontaires à se signaler.

L'Agence Régionale de Santé rappelle aussi que d'autres professionnels de santé peuvent aussi participer, et se renseigner en écrivant à ars-hdf-volontaires@ars.sante.fr.